Lolo Escobar: "La capacidad de sacrificio de los jugadores es bestial, se merecen todo lo bueno que les suceda"

Lolo Escobar, entrenador del Algeciras Club de Fútbol, se mostró “muy contento” por el triunfo que su equipo logró este domingo sobre el Antequera (0-1) y subrayó “la capacidad de sacrificio, otra vez” de sus futbolistas “que es bestial”. El míster recalcó que trabaja con “un vestuario increíble” y subrayó su agradecimiento a la afición, especialmente a la que se había desplazado a presenciar el encuentro en directo, “que es lo mejor de este club, una barbaridad, porque nos hizo jugar prácticamente como si estuviésemos en casa”.

“Creo que derrotamos a un equipazo, que tiene un producto totalmente elaborado, porque lleva desde la temporada pasada jugando a lo mismo y tiene muy claro qué persigue”, comenzó el míster de los albirrojos, que recordó que hasta esta jornada en El Maulí “sólo había ganado el Málaga”. “Será por algo, muchas cosas deben estar haciendo bien”, apostilló.

“Desde que llegué dije que aspiro a intentar dominar todas las fases del juego, porque a veces se gana desde la fase ofensiva y otras, de la defensiva”, continuó. “Estamos intentando trabajar todas las facetas del juego”.

El entrenador calabazón se extendió en palabras de agradecimiento hacia los seguidores, que afirmó que le “siguen sorprendiendo”. “Cuando la gente cantaba que estaba orgullosa de estos jugadores yo pensé que yo también me siento muy orgulloso”.

“Este equipo se lo deja todo, pero no en este partido, sino todos los días”, garantizó. “El que no lo vea entrenar durante la semana puede tener dudas, pero lo hacen todos los días. Estos jugadores merecen todo lo bueno que les pase”.

“Hay valores más importantes que los futbolísticos y cuando hay que ponerse el mono, se lo ponen y éste era uno de esos partidos, sobre todo después del 0-1”, agregó. “No hay que olvidar que enfrente teníamos a un muy buen equipo, especialmente en casa, y había que contrarrestarlo”.

Escobar sostuvo durante la comparecencia ante los medios que el gol que la postre le dio la victoria hizo “jugar peor” a su equipo. “Si no hubiese llegado el 0-1 no hubiésemos estado ya pensando en la clasificación, en el partido. Metimos el gol, dejamos de jugar y nos dedicamos a defender. Es obvio que el gol nos dio los tres puntos, pero no nos vino bien para el partido que queríamos hacer”.

El entrenador del Algeciras eludió responder a si el resultado final era o no justo. “En el fútbol... no creo en la justicia divina, sino en quien mete un gol más que el contrario. Éste era el partido que teníamos que jugar, aguantamos el gol y punto”.

Escobar sostuvo que sigue sin mirar a la parte alta de la tabla a pesar de ocupar puesto de play-off en el grupo II de la Primera Federación. “Nos hemos puesto a trece del descenso, qué más podemos pedir. Muchas cosas tienen que pasar negativas para que te remonten trece puntos. Cuando se consiga la permanencia ya hablaremos de otra cosa”.

“Si, todo esto no es más que flor”, dijo con ironía. “Es todo casualidad. La jugada del gol es una acción que ensayamos dos veces el sábado y en las dos acabó en gol. Y esta vez la tercera. Cien por cien”.