Ania: "Tuvimos personalidad para agarrar el balón tras encajar rápido"

A Iván Ania le gustó "la personalidad" del Algeciras en Ceuta. El entrenador albirrojo destacó la actitud de su equipo tras encajar pronto para recomponerse y remontar. Ania se alegró por el primer gol de Roni y resaltó la aportación del banquillo en el segundo triunfo consecutivo a domicilio de la temporada.

El asturiano valoró así el partido: "No entramos bien, nos pusimos rápido perdiendo y no pintaba bien, pero tuvimos la personalidad para agarrar el balón y para intentar que su presión no nos obligara a jugar directos. Veníamos un poco pendientes del campo pero se podía jugar. Fuimos capaces de empatar en un centro lateral y luego, en una acción ensayada, de hacer el segundo, lo que nos dio mucha tranquilidad. En la segunda parte entramos muy fuertes y supimos manejar el partido, supimos estar juntos cuando ellos tuvieron el balón, les apretamos arriba y les desgastamos hasta sentirnos cómodos y que llegara el tercer gol".

De partida, Ania tenía claro que era fundamental "igualar su intensidad porque ellos venían de un momento bueno con el cambio de entrenador y la primera victoria".

"En un mal control nos hacen ese gol y luego tuvieron un córner al palo, pero a partir de ahí creo que fuimos superiores, tuvimos el balón, no jugamos a lo que no nos conviene y en ese sentido el equipo estuvo muy bien", explicó. "En los momentos difíciles fuimos capaces de tenerla, jugar con el portero, encontrar al que estaba libre", insistió.

Para el míster algecirista, el triunfo deja más alegrías: "Roni ha metido el primer y es una buena señal porque se quita ese runrún de su cabeza; y los cambios nos dieron muchísimo también".

Ania, eso sí, aceptó que el Ceuta tuvo una ocasión clarísima para empatar en el segundo tiempo: "La de Liberto es un error claro, no podemos quedar uno para uno en un córner. Es algo que no puede volver a ocurrirnos", advirtió.

El asturiano agradeció el aliento de la hinchada que se desplazó: "Ojalá que lo de la afición no cambie nunca, es un aliciente para nosotros y siempre que viaja conseguimos la victoria".