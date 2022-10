Ania: "Volvimos a dejar escapar puntos de casa, me preocupa"

Iván Ania encajó el empate ante el Unionistas de Salamanca con el convencimiento de que el Algeciras "dejó escapar dos puntos" del Nuevo Mirador. El técnico se mostró crítico con la actitud tras la ventaja del 1-0 y cree que en el primer tiempo generaron ocasiones suficientes para irse al descanso con holgura. "Lo normal es que hubiésemos ganado", afirmó.

"La valoración es negativa claramente", comenzó el asturiano su análisis. "Fue un partido en el que vas ganando, podías ir con un marcador más amplio, te hacen el empate en un saque de portero, en una segunda jugada que la peinamos nosotros mismos... Y luego tienes un tres para uno que no metes", resumió.

"Al final es un partido que teníamos señalado como indispensable ganarlo para meternos arriba de lleno y hemos vuelto a fallar", aseguró.

"Estamos en ese momento en el que en casa nos cuesta más que fuera", aceptó Ania, que lamentó las oportunidades falladas. "Si aciertas en el 50% de las que tienes, hubiésemos ganado con holgura".

"La sensación es que el equipo es superior al rival pero nos cuesta sacar adelante los partidos, es así, es la realidad", insistió Ania.

Sobre el Unionistas, Ania entiende que "ellos vinieron a hacer su partido, jugar directo, y en una que no la ganamos nos costó dos puntos", opinó.

El entrenador del Algeciras está preocupado por el cambio de actitud de su equipo tras adelantarse: "Ya nos pasó más veces, es malo. En la segunda parte, en el inicio, empezamos a jugar a un fútbol que no nos conviene para nada. No sé si la palabra es miedo, pero un gol en casa tiene que ser suficiente para ganar y a nosotros no nos está siendo suficiente. Es una situación que le tenemos que dar la vuelta", advirtió.

Sumar no es suficiente para Ania: "Si somos ambiciosos, no vale de nada que llevemos cuatro jornadas sin perder, no llegaremos adonde queremos".