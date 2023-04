Álvaro Romero pasará por quirófano el lunes para operarse de su lesión de rodilla

Iván Ania ha confirmado este viernes que pierde a Álvaro Romero y a Ferni para lo que resta de temporada. El entrenador del Algeciras CF ha desvelado que Romero pasará por quirófano el próximo lunes para tratarse su grave lesión de rodilla, una rotura de ligamentos confirmada y que le obligará a una rehabilitación de varios meses.

"Es un contratiempo grande", confesó Ania en referencia a las lesiones de Romero y Ferni. En el caso de Ferni tiene también una dolencia relacionada con una rodilla, pero no de ligamentos. El talaverano, operado en dos ocasiones de los ligamentos cruzados, se ha visto obligado a parar para buscar una solución a su caso con detenimiento.

Sobre Romero, Ania avanzó que "le operan el lunes". "Que salga bien, que es lo primordial, y que se recupere bien más que rápido. Lo más importante en este tipo de lesiones es que vuelva fuerte y recuperado del todo", opinó. "Le deseo la mejor de las suertes, no sé qué va a pasar con Álvaro porque termina contrato pero le deseo lo mejor porque le tengo un aprecio especial por su manera de ser y su compromiso".

Ania explicó que la situación de Romero "fue totalmente inesperada". "El cambio de Linares no fue por lesión, él se encontraba bien para entrenar pero el martes notó algo en un gesto. No sabemos cuándo se produce la lesión, ni él mismo lo sabe. Fue impactante una lesión tan grave porque además no se perdó un entrenamiento en los casi dos años que llevo aquí. Es un jugador importantísimo, una referencia en ataque. Lo perdemos para el tramo más importante de la temporada y Ferni lo mismo", lamentó.