Seis meses después, que se dice pronto, y en un mundo transformado por una pandemia, la del Covid-19, el balón volverá a rodar para el Algeciras CF. El equipo de Salva Ballesta (Segunda B) visita este viernes (17:30) a la AD Ceuta FC (Tercera división) en el Alfonso Murube para un partido amistoso que se disputará a puerta cerrada.

El estreno de pretemporada del Algeciras será al otro lado de la orilla del Estrecho ante uno de sus rivales históricos, un Ceuta que el próximo martes 22 devolverá la visita al estadio Nuevo Mirador (20:00, con aforo limitado de 800 personas). El duelo en el Murube fue anunciado con público, pero las autoridades sanitarias ceutíes no han autorizado finalmente la entrada de espectadores. El Algeciras anunció que ofrecerá el partido por sus redes sociales.

Los albirrojos tienen cerrados varios compromisos más de preparación, por lo pronto con Sevilla Atlético, Córdoba, Recreativo Granada y Estepona, y la idea del cuerpo técnico es jugar ocho-nueve encuentros antes de que el próximo 18 de octubre arranque la competición en la que será por último año la categoría de bronce.

Salva Ballesta afronta el primer test de preparación con overbooking en una plantilla que todavía tiene que cerrar alguna salida, ya que el club no cuenta con Cerpa ni con el portero Benito del Valle. El míster tiene algunos tocados, entre ellos a Benítez y Espejo, y ha venido contando con tres chavales de la cantera como Ezequiel, Serrano y Juanito. Los albirrojos mantienen a Romero, Benítez, De Castro, Llinares, Iván, Almenara y Yago Pérez; y han incorporado a Vallejo, Gonzalo, Alcázar, Espejo, Serrano, Melchor, Robin, Ali, Dani Sales, Juanma Justo, Yelko Pino, Fulton, Edu Ubis, Rául Hernández, Marcos Mendes y, el último en llegar, Álvaro Romero. Hasta última hora no decidirá la expedición que toma el barco.

El técnico albirrojo está "muy contento" por cómo marcha la pretemporada: "Poco a poco se va viendo la idea que quiero y se van cogiendo los conceptos tácticos a la hora de movernos, presionar, bascular... El equipo va evolucionando y la gente quiere", destaca.

Ballesta se toma estos ensayos como lo que son: "El resultado me es indiferente. Estos partidos están para hacer probaturas, algunas locuras. A mí me gusta jugar en fatiga para que el jugador acostumbre el músculo y cuando llegue la competición esté más suelto", explica.

Los algeciristas están ansiosos por reencontrarse con su gente, aunque tendrán que esperar al martes: "El equipo está deseando ver a su público; estamos como locos por rodearnos del calor de ellos, de ver la grada con el ambiente que siempre ofrece Algeciras, dentro de las limitaciones. Sabemos que 800 personas en el Mirador sabe a poco pero tendremos que adaptarnos y disfrutar de ello", dice Salva.

El único pensamiento que el entrenador tiene en su cabeza es que el Algeciras llegue "al cien por cien" al debut liguero ante el Marbella. "Tenemos que enfrentarnos a todos los rivales. Si tenía que elegir alguno siendo en casa, prefería era un planto fuerte", sostiene Ballesta.