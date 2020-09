El Algeciras llega a un acuerdo para rescindir a Cerpa y Benito del Valle

El Algeciras CF aligera carga. El club del Nuevo Mirador ha llegado a un acuerdo para rescindir con Manuel Cerpa y Benito del Valle. Apenas cinco días después de que Europa Sur sacase a la luz el atasco en la operación salida, los albirrojos han logrado desprenderse de los dos futbolistas con los que no contaban para cuadrar el número de fichas senior de la plantilla 20-21.

El guardameta Benito del Valle -que era el cuarto tras la terna que finalmente se queda con Vallejo, Romero y Gonzalo- lo tiene hecho con la UD Los Barrios que ya entrena Keko Rosano. El cancerbero se va tras haber estado una sola temporada en el Nuevo Mirador, donde llegó el pasado verano tras las urgencias originadas por la lesión en una mano de Romero.

Manuel Cerpa se ha comprometido con el Almería B (Tercera división). El de Palos de la Frontera, que ya no es sib-23, no entraba en los planes de Salva Ballesta pero quería continuar. Su contrato no hacía presagiar un acuerdo sencillo, pero finalmente ambos han puesto de su parte para un entendimiento. Cerpa llegó en el invierno de 2018 desde el Recreativo de Huelva B como refuerzo y fue uno de los artífices del heroico ascenso culminado en Socuéllamos. Renovado por dos años, fue pieza clave para Emilio Fajardo, pero se quedó sin sitio con Salva Ballesta.