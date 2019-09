El Algeciras, la pelota y el ataque

El Algeciras CF ha hecho del estilo de Emilio Fajardo su estilo de juego, su sello particular, una forma de entender y practicar el fútbol que ha cautivado a la afición del Nuevo Mirador. El técnico ha conseguido normalizar la fórmula extraordinaria que hizo posible el ascenso. Fajardo ha logrado conjugar posesión de balón y verticalidad en un fútbol que da puntos, que da resultados, que da de comer a fin de cuentas. El triunfo del pasado domingo ante el Sevilla Atlético es la mejor plasmación de los hechos.

El Algeciras quiere ser protagonista en cada partido, cada jornada, a través del balón. Evidentemente habrá días que no sea así y habrá rivales superiores o rivales con mayor fortuna o cualquier sinfín de circunstancias que lo impidan. Pero el Algeciras quiere ser protagonista y de esa premisa parte todo. A menudo se asocia la posesión del esférico a un fútbol plano, horizontal, incluso aburrido... Fajardo se está encargando de desmontar este teoría o al menos de llevarla a su terreno. Los números cantan: el Algeciras fue la pasada jornada, la quinta, el segundo equipo de toda la categoría que más veces disparó a puerta contraria, según los datos aportados por Vintage_stats, ese banco de información interminable para los amantes futboleros.

Esta estadística dice que el Algeciras de Fajardo disparó ocho veces al marco rival, las mismas que el Alavés B o el Nástic de Tarragona. Sólo el Don Benito tiró más con once ocasiones. En las ocho oportunidades que tuvo el cuadro albirrojo llegaron los tres goles de la victoria (el doblete de Antonio Domínguez y el tanto de Pablo Ganet), pero es que en la primera parte el Algeciras tuvo al menos dos goles cantados en botas de Antoñito y Mario Martos.

Esta manera de plantear los partidos no siempre sigue el mismo patrón ni responde a los mismos futbolistas. Fajardo presume de ser camaleónico, de hecho no ha repetido el once ni una sola vez. El técnico tiene el objetivo de sumar puntos pero también de mantener enchufada a toda su plantilla. No es sencillo en un vestuario amplio en el que todo el mundo quiere hacerse sentir. Por lo pronto, la nave albirroja navega por aguas tranquilas.

Después de tres partidos en el Nuevo Mirador (Villarrubia, Yeclano y Sevilla Atlético), la propuesta en casa del Algeciras ha arraigado entre una afición volcada, impulsada por esa dinámica ganadora del ascenso y que está disfrutando como hacía tiempo que no se veía. A domicilio, los de Fajardo han pasado por Murcia y Badajoz, dos plazas grandes, con el saldo de un punto. Las sensaciones fueron mucho mejores que el botín. La visita del sábado al Cádiz B (17:00), al campo de otro recién ascendido, se antoja un buen termómetro para ver si esta propuesta da réditos también lejos del calor de La Menacha o, si por el contrario, Fajardo experimentará alguna novedad que exponga menos al equipo.