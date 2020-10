José Manuel Aira, el entrenador del Marbella FC, entiende que este domingo (18:00 en el Nuevo Mirador) se las verá con un Algeciras CF muy cambiado con respecto al de la pasada temporada y con una idea distinta "a la hora de afrontar los partidos". El técnico augura "un ritmo alto" y advierte a sus pupilos que tendrán que sacar "la mejor versión".

"El Algeciras es un equipo que ha modificado lo que venía haciendo", ha manifestado Aira al ser preguntado por los albirrojos en la rueda de prensa previa al duelo. "Ha conservado al entrenador, pero creo que esas ideas cambiaron, sobre todo la manera de afrontar los partidos", ha explicado.

"Me espero un equipo muy competitivo, con una salida fuerte, apoyado por su gente y con mucho ritmo" ,ha augurado Aira. "El Algeciras no rehúye el balón y está muy trabajado, así que tendremos que dar nuestra versión si queremos superar al rival", ha avisado el técnico.

El preparador del Marbella subraya "las ganas e ilusión por empezar ya la competición". "Ha sido una pretemporada de muchas semanas, tras un parón largo, y por eso estamos con esa ilusión de ese primer día, expectantes a cómo se va a desarrollar todo. Ojalá que podamos empezar y acabar con la mayor de las normalidades posibles dentro de esta situación tan atípica".

Aira considera que el nuevo formato liguero "da poco margen al error". "Todos queremos empezar y acabar bien. Tenemos un sistema que va a permitir muy pocos fallos así que es vital poder estar desde el primer día a un nivel alto, que podamos plasmar lo que queremos y cada semana ese partido a partido es lo que nos va a dar la vida para poder llegar a esos playoffs finales".

El entrenador costasoleño se ha mostrado encantado con su plantilla y aún no tiene perfilado el once del debut: "Lo que más me gusta es no tener claro el equipo, que los jugadores te generen dudas. El problema de tener que decidir un once es reflejo de lo bien que han trabajado todos durante la semana. No sería buena señal tener un once muy claro a estas alturas".

"Estoy muy satisfecho con la plantilla, sabía con qué dirección deportiva iba a trabajar, los medios qué íbamos a tener por parte del club, todos hemos ido de la mano y ahora nos corresponde sacar el rendimiento".

Aira ha confirmado la baja por lesión de Baba Cissé y la ausencia del boliviano Ferddy. El panameño está recién llegado pero el técnico destaca la rápida adaptación: "Con todos hemos estado en contacto permanente y llegan con un trabajo hecho y conscientes de nuestra metodología".