El Algeciras y lo que sale de Nervión

Si hay una cantera ajena de la que el Algeciras CF ha sacado partido desde siempre esa es la del Sevilla FC. Son incontables los jugadores de crianza y pasado sevillista que han ayudado a engrandecer la historia albirroja. El entrenador del primer equipo del Nuevo Mirador, Salva Ballesta, sabe de primera mano lo que se cuece en Nervión, donde cada verano entran y salen hornadas de jóvenes futbolistas, algunos muy aptos para competir en la Segunda B.

¿Llegará algún refuerzo desde la factoría sevillista? Muchos aficionados algeciristas hacen sus cábalas, sobre todo tras haber conocido la lista de bajas hecha pública por el Sevilla en su primer filial, el Sevilla Atlético, que la temporada 20-21 serán uno de los oponentes de los de Salva Ballesta.

La entidad nervionense anunció nueve bajas, alguna ya inaccesible: Lucho García, Amo, Javi Pérez, Chacartegui, Juanpe, Diego García, Pejiño, Pana y Diabaté. De esta lista hay uno que encaja en especial en el perfil buscado para completar la plantilla: el atacante marfileño Ibrahim Diabaté, de 20 años, que pertenece al Real Mallorca, el club que lo cedió al Sevilla.

Los descartes del enorme aparato deportivo que encabeza Monchi han avivado el mercado de la Segunda B e incluso de la Segunda. Por el defensa central Javi Amo se habla de un interés importante de la Ponferradina, que también sigue al fino centrocampista Juanpe, y del descendido Numancia. El Recreativo de Huelva también anda detrás de este prometedor zaguero que ha sido la baja más sorprendente para los que siguen el día a día del filial blanco.

Pejiño, ex de Los Barrios, un banda que también ha quedado libre

Hay un exsevillista con nuevo destino: el lateral Felipe Chacartegui, que se ha enrolado en el UCAM, uno de los proyectos potentes de la categoría de bronce. Del lateral derecho Javi Pérez se habla de Recre y el recién ascendido Betis Deportivo como favoritos en la puja.

Del delantero Diabaté, que marcó el Algeciras el pasado curso en aquel empate 2-2 in extremis, ya con Salva en el banquillo, de momento se conoce su vuelta al Mallorca. El club bermellón, que acaba de bajar a Segunda, busca sitio para el africano, que logró marcar cuatro goles como sevillista. Los de Nervión tenían una opción de compra que no han ejecutado. En el plantel albirrojo sería el punta sub-23 en una terna como Marcos Mendes y Edu Ubis.

Otro futbolista de talla recién salido es el barbateño Pejiño. El ex de la UD Los Barrios rescindió su contrato con el Sevilla y es un jugador banda muy apetecible para cualquier equipo aspirante de la Segunda B. Pejiño no se enfrentó al Algeciras, sendas veces por lesión, y los rumores de momento solo le han situado como interesante para el Numancia. Del ariete sevillano Pana y del portero Lucho García no hay novedades.