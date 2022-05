El Algeciras arropa a Félix Sancho

El Algeciras CF está con Félix Sancho en las buenas y en las malas. Esta frase que puede parecer una obviedad cobra sentido más que nunca tras el momento delicado que ha pasado el burgalés por el descenso del San Pablo de baloncesto de la ACB a la LEB Oro y la posterior polémica en la que se vio envuelto al querer pedir perdón en bloque a la afición a pie de cancha. El algecirismo ha defendido a capa y espada al hombre que encabeza el ilusionante proyecto de fútbol en el Nuevo Mirador y Nicolás Andión, el presidente de la junta directiva, ha arropado personalmente a su "compañero de viaje".

Andión ha expresado de manera pública su apoyo total a Sancho a través de una carta que quiere compartir con todo el algecirismo y con toda la familia del San Pablo Burgos. También, con todas aquellas personas que han cargado las tintas contra Sancho en las últimas horas.

El presidente albirrojo, hasta que el club culmine su transformación en Sociedad Anónima Deportiva, ha ensalzado a Sancho como "un trabajador incansable", como "un guerrero" que "se deja la piel en sus proyectos".

"El Respeto del guerrero", encabeza su reflexión al dirigente algecireño. "Desde ayer por la mañana he estado escuchando comentarios de todo tipo sobre el gesto de nuestro querido amigo y futuro propietario del Algeciras CF, Félix Sancho, a la sazón de la siguiente foto (ilustra el escrito con la imagen de Sancho arrodillado y señalando a la pista)".

"Es verdad que cuando uno se expone a alguna actividad pública ya sea profesional o personal, está expuesto tanto a alabanzas como a quejas", prosigue Andión.

"He querido dejar pasar un día para hacerme un criterio sobre lo que escuchaba y emitir mi opinión al respecto. Realmente lo que me inspira ese gesto de Félix es el respeto del guerrero ante los suyos por no haber podido honrarlos", sostiene.

"Creo poder decir que conozco a Félix un poco y puedo decir que es un trabajador incansable, que se deja la piel en sus proyectos, como viene haciendo con nuestro club desde el pasado enero de 2021", continúa Andión.

"En caso de no aparecer él en ese momento, dudo que hubiéramos encontrado a otra persona que hubiera querido apostar por nuestro club tanto como él ha hecho, considerando las dificultades del mismo", recuerda en referencia a aquel invierno.

"Por eso y dejando sensacionalismos aparte, me gustaría decir que prefiero en mi equipo a espartanos arrodillados que a complacientes defraudadores", señala Andión. "Así que tanto a Félix como a tantos buenos amigos de Burgos, que gracias a esta relación estamos encontrando, indicarles que estamos a su entera disposición para ayudarles en lo que de nosotros dependa a que el San Pablo de Burgos vuelva a la ACB".

"Todo el apoyo del Algeciras CF y su masa social", sentencia Nicolás Andión, que junto a Sancho vivió el playoff de ascenso a Segunda la pasada temporada y este curso pelea por poder repetir la experiencia.