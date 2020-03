Cuando Francis Ferrón vuelve al Nuevo Mirador siempre produce sensaciones encontradas: el algecirismo se alegra de ver a un hijo pródigo y existoso pero al mismo tiempo sabe que el delantero algecireño viene con el gol bajo el brazo. El Algeciras CF se mide este domingo (17:00) al San Fernando CD en un derbi provincial de necesidad que brinda el reencuentro del goleador con el equipo que le permitió abrir sus alas.

Francis, que ya marcó en la victoria isleña de la primera vuelta, pisará el césped de La Menacha como pichichi del grupo IV de la Segunda B con 12 dianas. El algecireño viene en vena (ha marcado cuatro tantos en los últimos cinco partidos) y se codea con los mejores artilleros de la categoría de bronce: Rufo (16 con el Pontevedra), Gabarre (15 con el Atlético Baleares), Miguel (14 con el Valladolid B), Moha (12 con el Espanyol B) o Aketxe (10 con el UCAM)...

"Es un partido bonito de jugar, sobre todo para mí que lo haré en casa", concede el ariete, que mantiene una legión de amistades y conocidos en el fútbol algecireño y de la comarca, donde además de la albirroja jugó con la Balona y con el Taraguilla, entre otros.

"Intento disfrutar sin obsesionarme con el gol porque cada vez queda menos"

“Es una vuelta a casa, con mucha gente que te quiere, es bonito y gusta ir. Ya estoy con ganas de que llegue el domingo”, afirma el algecireño en palabras a Radio Algeciras. "Ahora nos vienen tres partidos complicadísimos y el primero es el de Algeciras", agrega.

Ferrón, curtido en mil batallas, deja a un lado cualquier sentimentalismo y prioriza los tres puntos: "Nos vendrían muy bien por como está ahora la clasificación", dice el killer, con el San Fernando al acecho de las cuatro primeras plazas del grupo. "Tuvimos un bache que se alargó más de la cuenta -explica-, pero ahora estamos bien, con un bloque sólido que sabe lo que hace”, adivierte.

Francis entiende que el cambio en el banquillo (Alberto González por Tito García Sanjuán) pudo ser un acicate en el vestuario azulino. "Cuando viene un entrenador nuevo, con el cambio de aires, los que no contaban intentar contar y se aprieta más”, reflexiona. "Nosotros partimos con la permanencia como el primer objetivo para consolidarnos en la categoría, pero en la situación en la que estamos vamos a intentar aprovecharlo. Tenemos que ser egoístas y tener ambición”, dice.

"El Algeciras no merece estar donde está en la clasificación"

El punta echa mano de los partidos más recientes del Algeciras para augurar lo que se avecina el domingo en el Nuevo Mirador: "Todos sabemos donde vamos y como juega este Algeciras en casa". "Va a ser un partido muy difícil, después de haber ganado en Córdoba, más difícil todavía".

Ferrón entiende que el San Fernando debe jugar sus bazas desde la calma: "No tenemos que tener prisa", proclama. "El Algeciras es un equipo que te compite hasta el final, con buenos jugadores, con dos pesados arriba que no paran en todo el partido y un buen bloque. No se merecen estar donde están en la clasificación", opina. Francis, eso sí, destaca la baja por sanción de su buen amigo Iván Turrillo. "No tienen a Iván y eso sí es una ventaja para nosotros porque sabemos lo que transmite en el campo a sus compañeros".

A sus 30 años y con un largo recorrido a sus espaldas, Francis Ferrón quiere exprimir al máximo las emociones y lo ve todo de otra manera: "Intento disfrutar sin obsesionarme con el gol porque cada vez queda menos".

El algecirismo, que cada verano sueña con la posibilidad de volver a verlo de albirrojo, sabe perfectamente que el domingo tocará sufrir de nuevo a Francis Ferrón como la mayor amenaza del rival.