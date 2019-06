El entrenador del Algeciras, Emilio Fajardo, se mostró muy satisfecho tras vencer al Real Jaén la ida de la segunda eliminatoria por el ascenso a Segunda B. El técnico explicó que lo pasaron mal sin balón, pero que sacaron un buen resultado ante un rival de talla y tendrán que ir a marcar a tierras jienneses. El sevillano habló del arbitraje que sufren en la liguilla y realzó la figura de Romero. "Es una alegría tenerlo. Cada vez que puede lo refrenda. Otros tienen a Messi o a Cristiano Ronaldo. Nosotros al Gato", comparó.

"Este equipo cree porque tiene fútbol. Cuando tiene que sufrir sufre pero sabe mantener los tiempos. Conseguimos levantarnos ante un equipo muy dominador. Nos metieron en nuestro área, pero salió la calidad y el coraje de este equipo. Esto también se entrena. No es casualidad que hayamos quedado en dos eliminatorias con el mismo marcador", destacó.

"Nos llevamos un buen resultado a Jaén, pero allí tenemos que salir a hacer gol y parar su aluvión. Trataremos de jugar como en el último tramo de este partido, así es como les podemos hacer mucho daño. En el primer tiempo nos faltó mucho fútbol y ellos nos hicieron sufrir. Cuando no tenemos el balón, lo pasamos mal", señaló.

"Tuvimos casi media hora de dominio en la segunda parte, pero es una eliminatoria muy igualada. Defensivamente lo estamos haciendo muy bien. Desde que yo llegué hemos mejorado mucho este apartado, pero las liguillas son otra cosa. El partido cambió cuando logramos tener más balón", interpretó.

Preguntado sobre ambos penaltis dijo: "Los penaltis hay que meterlos. La clave puede ser el que ellos fallan. Nosotros acertamos", comentó al respecto.

"Creo que la grandeza del Real Jaén es enorme, pero está a la misma altura del Algeciras. Esta afición es increíble, cuando peor lo pasamos están ahí", realzó.

"No me he quejado en ningún momento de los árbitros, pero llevamos dos eliminatorias en las que tenemos que alzar la voz. Los demás lo hacen y algo reciben. Nosotros estamos callados, pero espero que nadie piense que somos los tontos del sur, porque no lo somos ninguno", enjuició.