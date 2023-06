El Málaga apalabra su primer fichaje: Dioni, del Atlético Baleares

El Málaga CF, que el próximo curso militará en Primera Federación (en la que militará el Algeciras Club de Fútbol) ya tiene prácticamente cerrado. Se trata del delantero del Atlético Baleares, Dionisio Emanuel Villalba Rojano Dioni, según anuncia Radio Marca Málaga tras las últimas conversaciones entre el jugador y la entidad boquerona.

"El atacante de 33 años ya ha tenido varios contactos con el club boquerón y su aterrizaje en La Rosaleda está hecho al 90%", afirma el mencionado medio.

Dioni es malagueño y con su llegada al cuadro de Martiricos cumplirá el sueño de un niño que vivió del fútbol pero nunca jugó para el equipo de su tierra por consejo de sus padres. El ariete es un auténtico especialista de la categoría de bronce ya sea en su denominación moderna como en la de la antigua Segunda B. 418 partidos disputados entre fase regular y fase de ascenso y un total de 192 goles son su carta de presentación.

En sus últimas dos campañas con el Atlético Baleares, con el que no ha renovado su contrato, ha firmado 31 goles. 17 tantos en la temporada pasada y un total de 14 en este curso. Deportivo, Cádiz, Leganés, Hércules, Oviedo, Racing, Fuenlabrada y Cultural Leonesa son otros de los equipos que el malagueño ha defendido. El atacante ha jugado en Primera con los coruñeses, en 2010, y en Segunda con el equipo del Rico Pérez, en 2014.

No es la primera vez que Dioni es relacionado con el Málaga. Siendo alevín dejó la cantera malaguista para marcharse fuera de la ciudad. En juveniles pudo volver, pero finalmente se marchó a Murcia. Manolo Gaspar lo tuvo en su agenda para firmarlo el primer verano de la sanción salarial de LaLiga.

La operación no se cuajó porque no terminaban de ver si tenía nivel para la categoría de plata. Ahora no hay dudas. Dioni es uno de los elegidos para ser jugador malaguista en una operación que ya se tanteaba antes de la llegada de Loren Juarros a la dirección deportiva. El primer fichaje del Málaga CF ya está prácticamente cerrado, será el delantero del Atlético Baleares, Dioni.