Iván Ania: "Por supuesto que me veo capacitado para sacar esto adelante"

El entrenador del Algeciras Club de Fútbol, Iván Ania, aseguró este sábado, tras la derrota que su equipo cosechó en Linares, que se siente capacitado para llevar a su equipo hacia la permanencia en Primera Federación. Con un rotundo “por supuesto” contestó a una pregunta al respecto, y añadió: “Yo soy el capitán de esta nave, el máximo responsable de lo que está sucediendo, porque soy el entrenador y soy el que tomo las decisiones. Por supuesto que me veo capacitado para sacar esto adelante”.

“En ningún momento veo al equipo muerto, en ningún momento veo a un equipo sin rumbo”, defendió con vehemencia. “Lo que veo es un equipo al que le penalizan los errores y al que le cuesta hacer gol. Competimos con todos”.

Ania dijo que entiende que la afición esté “cabreada” incluso que asume que un sector pueda pedir su dimisión. “En entendible porque sabemos que los resultados no son los esperados, pero hay que hacer un llamamiento porque necesitamos su apoyo ante el Alcorcón”.

El míster, que hizo hincapié en que “se cayeron” desde el viernes jugadores que estaba previsto que fuesen titulares, y recalcó que los albirrojos ya han ofrecido la misma imagen “varias veces fuera de casa”, en referencia al nivel de los primeros 25 minutos, en los que los suyos encajaron los dos goles. “No podemos salir tan desenchufados, es preocupante porque no es la primera vez”, recalcó.

El preparador, preguntado por si alguno de sus jugadores estaba acusando la responsabilidad de la situación clasificatoria, respondió: “Soy consciente de ello. Hay futbolistas que tienen más personalidad y a otros, en esta situación, les pesa. Unos ante la adversidad se vienen arriban y a otros les puede. Intento que no suceda, pero eso pasa a todos los equipos”.

“Tenemos que pelear hasta el final”, sostuvo. “Tenemos que conseguir como mínimo cuatro victorias, da igual donde sea, para lograr la salvación”.

“Por nuestra parte la valoración es negativa”, asumió el preparador asturiano en referencia a lo sucedido durante los noventa minutos. “El Linares salió muy fuerte y nosotros no supimos manejar esa situación. El rival se puso por delante en el minuto seis, pero ya antes habían tenido dos acercamientos peligrosos. Después en un desajuste defensivo nos hicieron el segundo y a partir de ahí el plan de partido de ellos cambia totalmente, se repliegan y nos dan la pelota”.

“Empezamos a intentar llegar, pero no decidimos bien en lo último”, analizó. “Tuvimos una casi a puerta vacía en la primera parte y una triple ocasión en la segunda. De haber marcado en alguna de ellas nos hubiésemos metido en el partido y hubiese cambiado, pero no lo hicimos y así es difícil remontar”.

El entrenador insistió en el mal arranque de su escuadra. “Ya del saque de centro, que era a favor, concedemos un córner. Sabíamos que ellos iban a salir muy fuertes y no podemos equivocarnos. No podemos ir desde el minuto seis a remolque porque sabemos que nos cuesta hacer goles y de hecho tuvimos dos clarísimas y no fuimos capaces de meterlas. También es cierto que salvo esas dos oportunidades su portero no tuvo que hacer ninguna parada de mérito”.

“No podemos cometer ningún error defensivo que acabe en gol, porque somos un equipo con capacidad para generar, pero no para finalizar”, explicó el míster en su comparecencia ante los medios, en la que también hizo un llamamiento para que la afición siga amparando a la escuadra algeciristas. “Cada vez que nos ponemos por detrás en el marcador es difícil darle la vuelta. Nuestro ataque no se impuso a su defensa”.