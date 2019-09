El Algeciras CF tiene ahora ante sí dos partidos para afianzar las buenas sensaciones de su arranque liguero en el regreso a la Segunda B. El equipo de Emilio Fajardo recibe este próximo domingo al Sevilla Atlético (19:00, Nuevo Mirador) y la semana siguiente visitará al Cádiz B. Dos filiales, dos rivales siempre de doble filo, dos encuentros para calibrar cómo andan de fuerzas los albirrojos.

Tras un inicio esperanzador, con una sola victoria, la del Yeclano, pero también una sola derrota, la sufrida el pasado domingo en Badajoz, el Algeciras enfila el último tirón de septiembre con dos citas que van a posicionar a la mayoría de inquilinos en el grupo IV de la Segunda B. Aunque esto no es ni mucho menos como empieza... y ejemplos hay cada temporada.

Apenas han pasado cuatro jornadas (con dos históricos como Murcia y Badajoz) y la ilusión se mantiene intacta entre el algecirismo. La ilusión y las ganas de ver fútbol de bronce. Toda esa inercia positiva que acompaña desde que se fraguó el ascenso debe cuajar con la necesidad de continuar sumando, sobre todo entre los muros del Nuevo Mirador. Los de Fajardo ya dejaron escapar dos puntos ante el Villarrubia en el debut y faltó poco para que el Yeclano rascase, por eso todo el mundo está mentalizado en la importancia de no conceder lo más mínimo en casa.

La exigencia en el Nuevo Mirador pasa por conceder los mínimos puntos posibles

El partido ante el Sevilla Atlético se presenta abierto ante un rival con un pedigrí siempre peligroso. El Algeciras se medirá a una de las canteras más fuertes de España, un filial que no hace mucho estuvo en Segunda y que está capacitado para pegar el pelotazo en cualquier momento gracias a la excelente gestión en la planta noble del club de Nervión. Dicho lo cual, esto no quita para que el algecirismo entienda que el partido del domingo es de esos que forman parte de la Liga del Algeciras porque a día de hoy no se sabe por qué luchará este Sevilla Atlético de Paco Gallardo.

El siguiente desplazamiento, el del domingo 29, será a El Rosal para enfrentar al Cádiz B, el otro recién ascendido del grupo X de Tercera, el campeón. El Algeciras tiene reciente la pugna con los chavales de Juanma Pavón. El exalgecirista ya ha ganado dos encuentros con sus pupilos y no está dispuesto ni mucho menos a ser esa presa fácil que más de uno auspiciaba en verano. En cualquier caso, es de las salidas que el Algeciras debe pelear de tú a tú porque muy seguramente serán puntos que valgan doble.