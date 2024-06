Úbeda, exutillero del Algeciras: "El fútbol es mentira, la única verdad es el juego".

Miguel Ángel Úbeda, ligado al Algeciras Club de Fútbol durante 25 años, principalmente como utillero, atesora muchas experiencias como trabajador del fútbol, tantas como silencio guarda. "Es un hombre de club", como le definió el pasado jueves el presidente de la peña La Bufanda Algecirista Martín Gil, Eloy Soler, que le reunió en una charla pública junto a los entrenadores Javi Viso y Rafa García, con quien Úbeda mantiene una sólida amistad y una experiencia compartida en la dirección técnica del primer equipo albirrojo.

Úbeda, en su juventud, fue un gran portero en las categorías del fútbol base algecireño, en la Peña Veteranos, por su estatura y por su agilidad, nada temeroso a estirarse en campos duros, de zahorra y piedras, y de mucho barro cuando llovía, nada de césped. Bueno, el único césped que pudo disfrutar es cuando llegaba la Copa, una competición de final de temporada que se disputaba en el viejo Mirador. "La verdad es que en esa época, yo creo que nos divertíamos más que ahora. De hecho, no teníamos ni lesiones. No sé, sería porque estábamos casi siempre en la calle. Ahora no, el niño con 12 años o 10 años ya está dándose masajes", reflexiona.

¿Cuál es la función del utillero en teoría y qué es lo que hace en la práctica?

Lo que siempre he intentado es que todo futbolista, sea del primer equipo o sea de la base que subía, era que no le faltara nada. Ni unos calcetines, ni una camiseta para entrenar. Si te pedía algo porque llovía, se lo dejaba. Y hemos estado siempre en precario, pero no le faltaba nada a nadie. Preparar los partidos, siempre lleva algo de más por si el entrenador se mojaba, siempre, esa es la función. Intentar por lo menos que todo el mundo se encuentre a gusto en el fútbol. Es lo único que yo he intentado siempre.

¿Y en la práctica en los viajes?

En la práctica yo todo lo que he hecho ha sido trabajar, trabajar para sacar todo lo que había detrás de mí. Que nadie se enterara de todos los problemas que había y eso es lo que he hecho, trabajar, trabajar.

¿Con qué jugadores se quedaría?

Jugadores...Es que han pasado tantos y no puedo nombrar uno. Me quedo con todos los que tienen un corazón enorme, que son muchísimos. Y no puedo nombrar uno porque de todos he sacado algo, todos me han dado algo. De hecho, cada vez que los veo, me abrazo, jugadores que han venido de la cantera, los he tratado bien. Y ahora ni los conozco y vienen, son ellos los que me recuerdan

¿Hay mucha miseria en el fútbol?

Sí, más de lo que la gente se puede pensar.

¿Por qué ha dicho que el fútbol es mentira?

Yo creo que el fútbol es mentira por todo lo que pasa adentro. La mentira está arriba. La única verdad del fútbol son los futbolistas, el trabajo que hacen, que salen y se parten el pecho. Pero la mentira está arriba siempre. Engañando al aficionado, engañando a los futbolistas, engañando a todo el que llega y puedan engañar. Siempre. Por eso digo que el fútbol es mentira. El fútbol es nada más que los 90 minutos donde están los jugadores corriendo, el tiempo que están en el vestuario, cambiándose los nervios de los partido, ese nerviosismo, ese olor fétido del vestuario, digamos, eso es lo único verdadero del fútbol.

¿Y se lo ha pasado mejor en la Tercera?

Yo siempre me he divertido más en Tercera, en la Andaluza, en el barro. Ahí es dónde siempre me he divertido más. Los jugadores son diferentes, son más cercanos. Por lo tanto, se divierte uno, con sus risas y sus llantos. Que se ha llorado mucho cuando no se ha ascendido, cuando no se ha conseguido una cosa, pero hay que quedarse siempre con lo bueno.

Ahora el Algeciras es una sociedad anónima deportiva, ¿es mejor o peor?

Para mí personalmente, el Algeciras CF desapareció cuando vino el señor de Burgos y hasta actualmente. Creo que está dicho.