El Algeciras afronta un largo viaje para seguir acercándose a la salvación

El Algeciras CF vuelve este domingo (12:00) a Can Misses para enfrentarse a la UD Ibiza en el 27ª jornada de la Primera Federación, tras su decepcionante empate en el Nuevo Mirador frente al colista, el Recreativo Granada. Lo hace con las bajas significativas de algunos de sus titulares y un ambiente enrarecido por las declaraciones de su entrenador, Lolo Escobar, en la rueda de prensa previa a esta encuentro. Escobar amagó a la hora de contar lo vivido estos días. Dejó un titular, "Si yo contara cómo ha ido esta semana...", y apuntó a la estructura del club sin entrar en detalles.

El antecedente más cercano en el tiempo, el partido de la primera vuelta entre ambos conjuntos en el Nuevo Mirador, que terminó sin goles, y el comportamiento que suelen tener los albirrojos frente a rivales que, en teoría, son superiores, anima a pensar en la posibilidad de un buen resultado para la carrera en la que están los de Escobar, que no es otra que consolidar su presencia en Primera Federación.

Es cierto que el comportamiento no asegura resultados, y menos esta temporada, pensando en las derrotas en Castellón, Málaga, o en casa frente al Recreativo de Huelva. Esta última se está perfilando como un punto de inflexión de las aspiraciones de los algecireños conforme van avanzando las jornadas de competición.

Ficha técnica UD Ibiza: Patrick Sequeira; Unai Medina, Pepe Sánchez, Escassi, Javi Jiménez; Fausto, Alex Gallar, Eugeni; Rubén Diaz, Nikolai Obolskii y Patrick Soko. Algeciras CF: Marcos Lavin; Sergio Santos, Admonio, Yac Diori, Tomás Sánchez; Borja Fernández, Eric Montes, Mario García; López Pinto, Zequi y Javi Cueto. Árbitro: Pol Gòdia Solé, del colegio catalán. Pitará por primera vez al Algeciras CF. Hora: 12:00 (27ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. En directo por FEF TV) Estadio: Can Misses, en Ibiza Precedentes: El Algeciras regresa a Can Misses seis años después. En su última visita, el 27 de Mayo de 2018, el empate a 1 que logró no le sirvió para superar la fase de ascenso a Segunda División B. En la presente temporada, en el Nuevo Mirador, el choque entre ambos equipos se saldó con empate a cero

Del equipo que empató en la ida con la UD Ibiza ya existen cinco ausencias por uno u otro motivo en el Algeciras, porque las bajas por sanción sí vienen determinando la composición del once titular. Escobar tendrá que sustituir a Juan Rodríguez, que se ha convertido en toda una referencia en el centro de la defensa, y a Iván Turrillo, quien una vez más no podrá jugar por acumulación de tarjetas. Ambos pueden ser suplidos con garantías. Otros jugadores no podrán estar, como Stefan Milosevic, Diego Esteban, ambos lesionados, y Rafa Roldán, que sumó su quinta tarjeta amarilla frente al Recreativo Granada.

Es seguro que en la alineación que saltará al estadio ibicenco habrá jugadores algeciristas apercibidos, lo que es un riesgo de nuevas bajas, pensando en el árbitro que pitará el encuentro, el catalán Pol Gòdia Solé, que se estrena con el Algeciras y que arroja un alto promedio de tarjetas mostradas, un total de siete. En su anterior encuentro en Ibiza, en el partido que le ganaron los locales al Recreativo de Huelva por 5-2, llegó a enseñar diez, repartidas cinco para cada equipo. La diferencia estuvo a la hora de contabilizar expulsiones, una de los locales y tres de los visitantes.

El entrenador del Algeciras, Lolo Escobar, más allá de lo que vive y no cuenta en el club, encara el partido frente a la UD Ibiza como cuando viajó a Castellón, tras la derrota en casa frente al Recreativo de Huelva: "Nos autoconvencimos de ir a hacer algo bonito, que luego no pudimos. Pues igual ahora". Lo ha dicho de otro modo en la misma comparecencia ante los medios: "En Ibiza no tenemos mucho que perder y sí mucho que ganar. Es en lo que estamos concentrados, en fijarnos en nosotros, en dar nuestra mejor versión".

Su receta es "intentar explotar nuestras virtudes y controlar las virtudes del rival. Tienen jugadores muy buenos, como Gallar y Soko. También tienen sus debilidades, y hay que explotarlas, y a ver cómo llega la pelotita".

Escobar agradece la opinión de Romo, su colega en la UD Ibiza, que recordaba el comportamiento de los albirrojos en el partido de ida: "Agradezco que nos valoren. Nos llena de orgullo a todo el cuerpo técnico. Tienen un gran entrenador. Es un conseguidor de objetivos, año tras año. Ofrecen dificultad máxima".

Resta importancia al momento que atraviesa su compañero, que no gana desde hace un mes. "Criticas tenemos todos. Es la idiosincrasia de nuestra profesión. Todos los entornos exigen más. Estamos muy criticados siempre. Tenemos que estar por encima de esto, porque sería un sinvivir", señala.

Seguir sumando. Este es el objetivo de los dos equipos que se enfrentan en Can Misses, aunque a la hora de elegir quien se juega más, la urgencia por añadir tres puntos la tiene la UD Ibiza, que ya lleva un mes sin ganar y que contabiliza empates a cero en sus dos últimos enfrentamientos en casa. Persigue el liderato, que ya se le ha puesto a cinco puntos de distancia. Se verá en el campo de juego cómo pesarán la necesidad de uno y otro, pero el papel de visitante tiene una pequeña ventaja en este caso a la hora de plantear el partido.

Eso sí, el Algeciras CF no gana fuera desde su visita al campo del Antequera, donde derrotó a los locales por un 0-1. Fue en diciembre, claro, que ya ha vuelto a llover, una semana antes de recibir en el Nuevo Mirador a los ibicencos. Los albirrojos han conseguido empates a cero en sus encuentros en San Fernando y Sanlúcar, ya en fechas más recientes.