Los ibicencos reciben al Algeciras tras cuatro partidos sin ganar y con solo una baja

La Unión Deportiva Ibiza encara el duelo ante el Algeciras Club de Fútbol con la obligación de ganar para no perder comba con el primer puesto. Los que dirige Guillermo Fernández Romo encadenan cuatro partidos sin ganar (empates ante Sanluqueño y Mérida y derrotas ante Linares y Málaga) y el Castellón les ha sacado cinco puntos de ventaja en el mano a mano que ambos equipos llevan disputando desde el comienzo de la temporada. Además, por detrás ya acechan Córdoba y Málaga a solo cuatro puntos de distancia.

Para el duelo de este domingo a las 12:00 en Can Mises, el técnico ibicenco tendrá una única baja, la de Iñaki Olaortua, por lesión. Fernández Romo suele jugar con un grupo de doce jugadores que entre ellos suman un millar de minutos, frente a otros pocos que no alcanzan el centenar, de ahí que no se esperen muchos cambios en el once a pesar de la derrota del pasado domingo en Málaga.

Así, el once no variará mucho del formado por Patrick Sequeira, en la portería en defensa los laterales a Unai Medina y Javi Jiménez, y Pepe Sánchez y Escassi como centrales. Rubén Diaz y Patrick Soko son sus como extremos; mientras que Fausto, Alex Gallar y Eugeni juegan como centrocampistas; y Nikolay Obolskii en punta.

¿Por qué no hay más rotaciones en el Ibiza? El entrenador ofrece dos razones fundamentales para que no haya muchos cambios: "Una es que hemos sido un equipo con mucho éxito en victorias, y la otra es que no hemos tenido lesiones porque hemos hecho una buena preparación física".

Pero como todo entrenador antes de un partido, Romo abre la duda: "El dibujo lo hemos cambiado antes. Lo hemos hecho en la manera de atacar, en la de construir... Pocos equipos tienen la participación cercana al gol cómo tenemos nosotros tanto con Javi como con Unai. No creo que eso pueda ser un reproche. Lo podemos hacer si vemos que somos muy inferiores". Conclusión, podrá cambiar de disposición de sus jugadores en el campo, lo que no quiere decir que eso suponga cambio de nombres en la alineación.

El míster local tiene una buena imagen del Algeciras: "Es un equipo que está en posibilidad de entrar en play-off, exigente, que ya nos lo puso difícil en la ida. Nos permitió correr muy poco, nos cerró muy bien los espacios ofensivos. Fue el primer partido en el que nos quedamos a cero. Va a ser un partido que nos tendremos que trabajar bien, apoyándonos mucho en el colectivo. Estamos en ese momento en el que queremos".