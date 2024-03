El Ibiza intenta manejar su ansiedad por el triunfo ante la visita del Algeciras

La Unión Deportiva Ibiza, el equipo que preside Amadeo Salvo -con destacado pasado en el Valencia CF- es el segundo clasificado del grupo II de Primera Federación, con 55 puntos. Suma cuatro partidos sin ganar, y entre ellos los dos últimos que ha jugado en el Estadio Can Misses, que ha saldado con empates a cero frente a rivales teóricamente inferiores como la UD Mérida y el Atlético Sanluqueño. En la isla se maneja la ansiedad por no aumentar la distancia en puntos con el Castellón, que ya es de cinco puntos.

La UD Ibiza tiene, sobre el papel, muchas diferencias con el Algeciras CF. En cuanto a la organización del club, que aparenta ser más sólida desde que se convirtió en sociedad anónima deportiva en 2021; en plantilla y en clasificación. Aunque a uno le separan del otro cinco puestos, lo que media entre el segundo y el séptimo, a la hora de medir la diferencia de puntos la distancia se agranda. Los ibicencos suman dieciocho puntos más que los albirrojos.

Esta es la diferencia que modula, mirando hacia abajo de la tabla, el grado de intranquilidad que provocan esos cuatro partidos sin ganar a los de Ibiza El problema es que el equipo celeste quiere ascender por la vía directa a final de temporada, y la UD Castellón no está cediendo frente a la irregularidad del Ibiza.

La UD Ibiza tiene un portero, Patrick Sequeira, que mide 190 centímetros y suma ya 23 partidos como titular. La defensa tiene en sus laterales a Unai Medina y Javi Jiménez, y cuenta con Pepe Sánchez y Escassi como centrales. Rubén Diaz y Patrick Soko son sus como extremos; mientras que Fausto, Alex Gallar y Eugeni juegan como centrocampistas; y Nikolay Obolskii en punta.

En su visita esta temporada al Nuevo Mirador consiguieron un empate, su primer partido a cero. En aquella ocasión, en diciembre de 2023, los de Romo demostraron serenidad, supieron gobernar la paciencia y las pausas, según reseñó en Europa Sur Alessio González. La única diferencia que, en principio, puede existir en la alineación de este domingo comparándola con la de diciembre, es la obligada ausencia de Olaortua, lesionado.

Armas tiene, en todas las líneas, como ya hemos dejado expuesto. Destaca, a pesar de la mala racha, la capacidad goleadora de jugadores como Patrick Soko, extremo camerunés que contabiliza 8 goles en esta temporada. Cedido del Huesca, es capaz de jugar en las dos bandas. Le siguen Alex Gallar, con 7 dianas, y el ruso Nikolay Obolskii, con 6. Eugeni Valderrama es el pulmón del centro del campo ibicenco. Solo en el último partido, que terminó con derrota mínima frente al Málaga en La Rosaleda, recorrió 12 kilómetros durante los 90 minutos.

Romo elogia al Algeciras

Guillermo Fernández Romo, el entrenador local, ha reflexionado sobre esta situación en la rueda de prensa previa al partido del próximo domingo: "Entiendo que vamos partido a partido. Con estos cuatro últimos hemos estado lejos de marcar gol, o no haber generado méritos en muchos partidos… Todas esas cosas te pueden ir afectando al estado de ánimo, que al final es lo que te hace fluir y encontrar las mejores versiones y situaciones. Eso se rompe ganando".

El mister local tiene una buena imagen del Algeciras: "Es un equipo que está en posibilidad de entrar en play-off, exigente, que ya nos lo puso difícil en la ida. Nos permitió correr muy poco, nos cerró muy bien los espacios ofensivos. Fue el primer partido en el que nos quedamos a cero. Va a ser un partido que nos tendremos que trabajar bien, apoyándonos mucho en el colectivo. Estamos en ese momento en el que queremos".

Romo suele jugar con un grupo de doce jugadores que entre ellos suman un millar de minutos, frente a otros pocos que no alcanzan el centenar. ¿Por qué no hay más rotaciones? El entrenador ofrece dos razones fundamentales para que no haya muchos cambios: "Una es que hemos sido un equipo con mucho éxito en victorias, y la otra es que no hemos tenido lesiones porque hemos hecho una buena preparación física".

Pero como todo entrenador antes de un partido, Romo abre la duda: "El dibujo lo hemos cambiado antes. Lo hemos hecho en la manera de atacar, en la de construir... Pocos equipos tienen la participación cercana al gol cómo tenemos nosotros tanto con Javi como con Unai. No creo que eso pueda ser un reproche. Lo podemos hacer si vemos que somos muy inferiores". Conclusión, podrá cambiar de disposición de sus jugadores en el campo, lo que no quiere decir que eso suponga cambio de nombres en la alineación.