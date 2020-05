El exjugador del Algeciras Club de Fútbol Juanma Pavón, en la actualidad entrenador del Cádiz B, defiende la creación de una liga de filiales como posible solución a la sobrecarga de equipos que se va a producir en la Segunda B si, como todo indica, esta temporada no se producen descensos. Pavón tampoco ve con malos ojos la creación de la propuesta Segunda B-Pro pero entiende inoportuno que se inicie la próxima temporada.

El exfutbolista alborrojo habló en Huelva TV y se refirió al desenlace de la temporada: “Es una situación nueva y que se complica bastante para los que tienen que tomar decisiones”, dijo.

“Lo primero que se debe valorar es la salud de todos y no sabemos cómo va a evolucionar en las próximas semanas la famosa curva”, añadió el técnico del filial amarillo. “Lo que si tengo claro que lo primero es la salud de todo el mundo y eso hay que respetarlo”.

“Que el gobierno sea el que decida y habrá que esperar este próximo mes a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y a partir de ahí ver si se puede continuar la liga”, detalló. "No me importaría que se tuviese que alargar más allá de junio. Lo que entiendo es que hay finalizaciones de contrato, es una situación difícil y no sabemos qué va a ser lo justo”.

“Se haga lo que se haga seguro que habrá clubes que se sentaran perjudicados”, vaticinó.

"Cuando se habla de reestructurar todo es muy superficial"

“En cuanto a la posible creación de una nueva categoría, más cercana a la Liga de Fútbol Profesional, reconoció: “Lo de la Segunda B Pro es algo que se lleva comentando mucho tiempo. Hablan de que la Segunda B es deficitaria por los pocos recursos que tiene a nivel económico y quizás pueda ser el momento para llevarla a cabo”.

“Lo que no creo que sea el momento en la próxima temporada porque los equipos no están preparados, pero en un futuro yo no lo vería con malos ojos, siempre y cuando sea en beneficio de todo, de clubes, de jugadores y de la propia Federación”, añadió.

“También se lleva hablando de la liga de filiales mucho tiempo”, recalcó. “Tampoco lo veo con malos ojos, pero lo que pasa es que cuando se habla de estas cosas, todo es muy superficial. Se habla de crear una liga, pero habría que ver como se llevaría a cabo”.

“Nadie explica si sería como en Inglaterra, que los jugadores reservas pasarían al filial, si habrá límites hasta cierta edad… Todo es muy complejo y no lo veo con malos ojos si como he dicho antes nos beneficiamos todos”, finalizó.