Un nutrido grupo de clubes de la Segunda división B, entre los que se encuentra la Balona, ha consensuado un proyecto, que ya han hecho llegar a la Real Federación Española de Fútbol, para crear una nueva categoría entre la Segunda y la Segunda división B, que los autores del proyecto denominan Segunda B-Pro y en la que tomarían parte 40 clubes divididos en dos grupos de 20, entre los que estarían los diez primeros clasificados de cada uno de los grupos de la división de bronce cuando se paralizó la competición tras 28 jornadas. De acuerdo a la literalidad del documento, en dicha competición participaría la Real Balompédica Linense, pero no el Algeciras Club de Fútbol.

Los clubes de Segunda B siguen planteando fórmulas para solventar la encrucijada tanto deportiva como económica que ha generado la crisis provocada por el Covid-19 (coronavirus) que tiene el fútbol paralizado en España desde hace más de un mes y medio. Medidas que vienen a contrarrestar la presentada por la propia Federación Española, que habló de cancelar la competición sin descensos y de que los cuatro primeros disputasen por concentración una fase de ascenso que se ha dado en llamar ‘final exprés’.

Después de elaborar un primer proyecto con una nueva división con 18 clubes, la presión ejercida por terceros ha llevado a los autores de la idea a presentar un documento consensuado que habla de una nueva Segunda B (la Segunda B-Pro), que se constituiría en la tercera categoría del escalafón nacional y que contaría con 40 equipos, divididos en grupos norte y sur.

El escrito remitido al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, dice: “Le escribimos para presentarle una propuesta sobre la remodelación de la Segunda división B, como alternativa a la propuesta de reforma que se está analizando actualmente por la RFEF, y que supondría un aumento del número de equipos. Solución esta, que entendemos, tendría un efecto demoledor en el futbol de nuestra categoría”.

La fórmula econonómica para la nueva división

“Debido a las graves circunstancias que está viviendo nuestro país, y por lo tanto el fútbol, hay que tomar medidas que puedan proteger la estabilidad y sostenibilidad de las categorías no profesionales, y no devaluarlas aún más”, afirman los firmantes. “Nadie hoy discute que es necesario un cambio en el fútbol no profesional, y no hay otro momento como el actual para acometerlo”, sostienen.

“Por ello, un conjunto de 40 clubes, que se han seleccionado por estricto orden clasificatorio, hemos elaborado una propuesta de reforma integral de la categoría. Si bien no es más que una propuesta, ésta ha sido realizada con rigor y criterio, entendiendo que recoge las bases de un proyecto conjunto que será sólido, duradero y solidario en nuestro fútbol”, afirman.

El diario Marca detalla: “Esta nueva categoría, Segunda B Pro, la formarían los cuatro descendidos de Segunda división de la temporada 2019-20, más los equipos clasificados entre el quinto y el décimo puesto (ambos incluidos) de Segunda B de la presente campaña, más los 12 conjuntos que jugarán los 'playoffs' de ascenso la presente temporada (2019-20) y no acaben ascendiendo”.

"Con esta Segunda B Pro se pretende que se acerque al modelo existente en Inglaterra, aunque allí sólo tienen un grupo, que incluye equipos de Norte y Sur, en vez de dos como proponen en España, aunque su idea es que todo evolucione hasta llegar a un grupo único”, agrega.

Más adelante, el mismo rotativo explica que en el apartado económico los clubes de esta nueva Segunda B-Pro “renuncian a las subvenciones del 'Plan Impulso 23' por valor de 4 millones, que se destinarían a la categoría de Segunda B, y la venta centralizada de los derechos audiovisuales por parte de la RFEF, repartiendo el 90% de los ingresos de forma equitativa entre los 40 clubes, y el otro 10% se destinaría a proyectos para el desarrollo del fútbol".

"En cuanto a los patrocinadores de la competición, el 80% de los ingresos se distribuiría entre los clubes y el 20% para fines sociales de la Federación. Además, los clubes proponen implantar un mecanismo de control financiero por parte de la RFEF que sea de obligado cumplimiento”, detalla.

De properar esta propuesta la Real Balompédica se mantendría en la tercera división del escalafón nacional (Segunda B-Pro), el Algeciras descendería a la cuarta (Segunda B) y la UD Los Barrios, a la quinta (la actual Tercera división)

Aunque sin el respaldo de esta opción y sobre todo con la oposición de los clubes de superior categoría, otra opción que barajan algunos clubes es que la competición finalice esta andadura de acuerdo a lo promovido por la Federación pero posteriormente se proceda a la creación de una liga de filiales, similar a la que existe en Inglaterra, con lo que el número de participantes quedaría reducido de nuevo a unos 80 clubes.