El Algeciras viaja a Ceuta con ganas de celebrar la permanencia

La lluvia, que los pronósticos meteorológicos aseguran que caerá al cien por cien a la hora del partido en el Alfonso Murube de Ceuta (18:00, en directo por FEF TV), condicionará las alineaciones, al menos del Algeciras, y por completo un derbi del Estrecho de la trigésimo primera jornada de Primera Federación al que los dos equipos acuden con aspiraciones a ocupar o aspirar a plaza con derecho a jugar eliminatoria por el ascenso a Segunda división. Lolo Escobar afirmó este viernes que esta lluvia prevista puede hacer cambiar por completo su idea de alineación. Ambos conjuntos acuden invictos en las últimas seis jornadas. Les diferencian el número de victorias, mayor en el caso del Ceuta.

El agua y el estado del campo definirán para el entrenador albirrojo quienes son los que componen el once titular. En condiciones normales, hay prácticamente un grupo de unos trece jugadores que rota últimamente entre los elegidos para componer el grupo que afronta el comienzo de los partidos. Pero la lluvia, el viento y las consecuencias de esos dos factores sobre el vuelo y el movimiento del balón por el césped puede hacer cambiar muchas cosas. Se notaría más en la línea de delante. En la defensa, están de nuevo a disposición de Escobar Diori y Admonio, que se perdieron el partido frente al Málaga por acumulación de amonestaciones.

Ficha técnica AD Ceuta FC: Pedro López; Fran Rodríguez, Capa, Danese, Redru; Ale Meléndez, Uche, Lolo González; Jota López, Cedric Teguia y Rodrí Ríos Algeciras CF: Lucho García; Sergio Santos, Juan Rodríguez, Yac Diori, Tomás; Dani Merchán, Eric Montes, Borja Fernández, Mario García; Iván Turrillo y Javi López-Pinto. Árbitro: Sergio Escriche Guzmán, del colegio valenciano. Segunda vez que arbitrará al Algeciras esta temporada en visita a domicilio. La anterior acabó con derrota albirroja en Murcia. Hora: 18:00. (30ª jornada liguera del grupo II de Primera Federación. En directo por FEF TV) Estadio: Alfonso Murube, de Ceuta. Previsión 100% de lluvia. Precedentes: El anterior derbi del Estrecho en tierras ceutíes se remonta al 2 de Octubre de 2022. Entonces ganó el Algeciras por 1-3. Esta temporada, en la primera vuelta, también ganaron los albirrojos en el Nuevo Mirador, con un tanto de Diego Esteban

"Hemos mirado el tiempo. Estamos bastante preocupados, primero el viaje hasta allí. No nos gusta montarnos en un barco con olas de cuatro o cinco metros, y esto es lo primero que nos preocupa, que no hayas mareos, y luego pinta mal, que el campo no sé cómo estará. Va a ser difícil hacer un once en la cabeza. Si se puede jugar lo tengo muy claro, pero si el campo está impracticable, es otro partido. Habrá que llevar plan A y plan B", afirma Escobar.

Es la primera vez en mucho tiempo que el entrenador algecirista cuenta con la plantilla al completo, aunque hay jugadores que no están todavía para disputar un partido entero. Es el caso de Diego Esteban, el goleador del partido de la primera vuelta ante el Ceuta, en el Nuevo Mirador, con el que el entrenador cuenta para darle minutos en Ceuta. Situación distinta es la de Stefan Milosevic, el deseado nueve que apenas ha jugado y cuya lesión fue de hueso. Su recuperación va más lenta.

Respecto al rival, el técnico albirrojo no vaticina grandes sorpresas: "Espero a un equipo no muy parecido al que jugó en Ibiza, sino al que jugó toda la temporada. JJ Romero es un entrenador que lo tiene muy claro, y su forma de entender esto no cambia mucho. Sabe quienes son los importantes. En un equipo que lleva cuatro victorias seguidas no espero grandes cambios".

Así describe Escobar a su adversario: "Al final creo que es un equipo que quita la posesión a todos los rivales a los que se enfrenta, y ahí es donde entra un poco lo que hemos trabajado durante la semana, intentar que toquen donde nosotros queremos que toquen. No quiero que toquen en zonas peligrosas, en costados, que lleguen demasiado alto. Eso es lo que hay que intentar contrarrestar a un equipo que tiene todas las bondades futbolísticas. Me parece un equipazo, que se ha reforzado en invierno de manera increíble".

Este derbi del Estrecho va a definir, en caso del que se lleve la victoria, quién lo tiene mejor para aspirar a competir con el Huelva la quinta plaza del grupo II de Primera División. El entrenador algecirista sigue teniendo presente que el primer objetivo, los 45 puntos, no está logrado. "Si se puede conseguir esta semana para nosotros sería una fiesta, y ojalá porque será dar sentido a una temporada. Así que allá vamos.", afirmó.

"Esto del fútbol cambia mucho. Hemos llegado a las últimas diez como queríamos. Ahora tenemos que llegar a las últimas cinco mejor", añadió.