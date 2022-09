Ania: "El partido en el que creamos más ocasiones desde que estoy en el Algeciras"

Iván Ania, entrenador del Algeciras Club de Fútbol, recalcó en rueda de prensa que a pesar de la derrota su equipo protagonizó “un asedio” a la portería de la Cultural Leonesa durante la segunda parte y se mostró “orgulloso” del segundo periodo de sus futbolistas “Fue un monólogo, pero no metimos nuestras ocasiones y por eso no sumamos ningún punto”, lamentó. “Desde que soy entrenador del Algeciras creo que es el partido en el que tuvimos más oportunidades”.

“La valoración, si nos atenemos al resultado, es muy negativa, porque perdimos un partido que no deberíamos haber perdido, pero si miramos el desarrollo del juego un error nos penalizó”, sentenció el preparador local. “Nuestra capacidad de definición fue nula y por lo tanto no podíamos consentir nada y sin embargo regalamos un gol, con una pérdida en un balón interior. De ahí que no sumásemos ningún punto”.

“Creo que fuimos superiores en el inicio del partido, nos hicieron el gol y tuvimos quince-veinte minutos de dudas, de nervios, sin ejecutar como debíamos las salidas de balón”, analizó.

“La segunda parte fue un asedio, un monólogo, estuvimos continuamente en campo contrario, intentando llegar, las tuvimos de todos los colores, pero no las metimos y por eso salimos derrotados”, agregó. “Al final el fútbol es acierto-error, nosotros cometimos uno que nos penalizó y aunque generemos, lo último, lo determinante, que es meter gol, no lo hicimos bien”.

“Ellos lograron el botín de ponerse por delante en el marcador y después del descanso se metieron en su campo, se juntaron mucha gente por detrás del balón y es difícil atacar esas defensas tan pobladas, pero creo que nosotros a pesar de eso generamos lo suficiente para ganar el partido”, detalló.

“En el fondo estoy orgulloso de lo que vi, del desarrollo del juego, de cómo creamos esas ocasiones y así se lo he dicho a los futbolistas", confesó. "No somos un equipo de quitarnos el balón de encima, pero no estuvimos acertados en el remate y de ahí que nos llevásemos una derrota”, abundó.

“Cada partido es una historia y de éste tenemos que sacar la lectura positiva de que generamos muchas ocasiones y de que estamos convencidos de que la próxima vez que lo hagamos vamos a tener mejor suerte o mayor acierto”, defendió en su comparecencia ante los medios.

Ania, como hizo Docampo, restó importancia a su conflicto con el entrenador visitante. “Son lances del juego. Cuando va a entrar al campo me interpongo en el medio y ya está”

“Pero veo que no hablamos del penalti a Unai [Veiga]... son cosas. Para mí el árbitro estuvo realmente mal”, recalcó.