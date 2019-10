El Córdoba CF ha comenzado este miércoles a preparar el encuentro del domingo ante el Algeciras (Nuevo Mirador, 18:00) con un intenso entrenamiento en la Ciudad Deportiva que se ha extendido hora y media. Tras el mismo compareció en la sala de prensa Raúl Cámara, uno de los capitanes del plantel y novedad en el último choque ante el filial del Cádiz, en el que le tocó volver a jugar muchos minutos fuera de su puesto natural, a pierna cambiada, en el lateral izquierdo.

El veterano futbolista ha puntualizado que su principal objetivo es "estar en el verde" y ha dejado claro que en su carrera ha jugado "temporadas enteras en el lateral izquierdo, y casi me da igual. Es cierto que con la pierna natural, uno puede tener más precisión, pero estoy contento con participar y trataré de estar siempre a disposición del equipo para dar lo mejor de mí, que es lo más importante".

Mirando todavía al choque del pasado domingo, el madrileño ha admitido que la victoria fue "muy importante, sobre todo porque rompe una racha negativa, aunque en cuanto a juego el equipo había mejorado mucho".

Raúl Cámara ha reconocido que "perder en Sevilla nos dolió porque creo que merecimos más, como en casa ante el Badajoz, y rompes esa dinámica de venir de perder y puntuar de tres en tres".

"Son tres puntos que es la recompensa y el mérito al trabajo y el esfuerzo del equipo en los 90 minutos", ha insistido el lateral, que es consciente de que "cuesta muchísimo ganar a cualquiera en el fútbol, y el otro día se premió el esfuerzo y la perseverancia del equipo, que lo intentó hasta el último minuto". "Ojalá nos dé más confianza y sigamos creciendo, porque somos un equipo nuevo y el margen de mejora es tremendo", ha continuado.

Ya con la vista en lo que viene, Cámara se ha apuntado al discurso del "Cholo (Simeone), el partido a partido y semana a semana, porque subir los escalones de dos en dos como que no...", para no poner los ojos más allá del choque en Algeciras, al que seguirán la visita a Cartagena y el duelo ante el ahora líder San Fernando para cerrar octubre.

"Pensamos en el Algeciras, tenemos dos salidas consecutivas, pero pensamos en el domingo, en tratar de conseguir los tres puntos después de estar fortalecidos por la victoria y cómo llegó. Es una carrera de fondo, pero lo primero es Algeciras y en eso nos tenemos que centrar", ha explicado.

Por último, al cuarto capitán del Córdoba se le ha cuestionado, como ya es casi costumbre, por los problemas extradeportivos, en los que no quiso entrar: "Me gusta estar centrado en lo meramente deportivo y futbolístico, siempre ha gustado abstraerme de todo lo que rodea a los clubes, que a veces se habla más de lo de fuera, y no soy quién para comentar, pero llevo tres meses y estoy francamente feliz".

"No nos falta absolutamente nada, nos han comentado que el tema de las nóminas está arreglado, hemos cobrado los tres meses. Pero hay una psicosis, porque el año pasado se pasó mal y hubo gente que no cobró. Estoy contento, porque nosotros venimos a jugar a fútbol, dar el mayor de los rendimientos y ya está", ha finalizado Raúl Cámara.