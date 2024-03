El Algeciras se queda en la orilla en Ceuta (3-2)

El derbi del Estrecho se quedó en Ceuta. El equipo de casa demostró más pegada ante el Algeciras. El fútbol son goles, sí, y el 3-2 parece indicar un partido competido. Lo fue por momentos, muy pocos, antes del primer gol del Ceuta, y a partir de los cambios del entrenador algecirista, Lolo Escobar, en la segunda parte, cuando ya el marcador era favorable a los norteafricanos por 3-0.

El Algeciras pierde comba en su camino, y no alcanza los deseados 45 puntos de la permanencia en la Primera Federación.

La de este sábado en el Alfonso Murube era una oportunidad para lograrlos e incluso para presentar candidatura al play-off, pero el equipo albirrojo quedó desnudado en muchos tramos por un Ceuta bien armado, con notables jugadores.

Ambición sin resultado

El Algeciras le disputó el balón al Ceuta desde el primer momento, presionando en zona alta, intentando imponerse. El primer disparo con peligro lo hizo Zequi, en el minuto siete, desde lejos. Lo sabía el Algeciras y también el Ceuta. Tal como estaba el campo y la tarde, un balón bien dirigido a puerta era firme candidato a una oportunidad de peligro. Un minuto después, la defensa caballa rechazó a córner un pase peligroso de Iván Turrillo.

El conjunto de casa no se descompuso y armó su juego, a partir de un espléndido Uche, un jugador portentoso. Lo demostró pese a la marca de Iván Turrillo. El juego de los entrenados por José Juan Romero tiene en el nigeriano una pieza fundamental. No la única.

Fran Rodriguez, desde el lateral derecho, ya creó peligro con un balón que llevó largo hasta la portería del renovado Lucho García. El mismo jugador, más cerca, centró un balón que acabó rematando Aisar tras un rechace del portero algecirista. Era el primer gol ceutí (14').

El Algeciras que no dejó de presionar en zona alta pese al gol, pero se hizo evidente que fueron los mejores momentos del Ceuta. Los pases de Uche y otros compañeros, fundamentalmente Aisar, Lolo y Fran Rodríguez, encontraban a los delanteros. En el minuto 17, el público pidió un penalti. Rodri Ríos cayó en el área, aunque las imágenes indicaron -lo que vio el árbitro- que Lucho García llegó con su mano antes para despejar el peligroso balón.

El partido era entonces rápido, como un correcaminos. Ambos equipos pelearon por el control del balón, porque bien es cierto que el Algeciras no dejó de intentar generar sus oportunidades. Pero no lo lograba. En el 33, balón largo de Lolo que no pudo rematar Cedric, dentro del área, gracias a que Sergio Santos se interpuso.

Al Ceuta, al contragolpe, le bastaban pocos toques para llevar el balón con cierto peligro. Un centro templado de Fran Rodríguez, que intentó despejar de cabeza Admonio, tirándose en plancha, quedó para Rodri, que solo tuvo que empujarlo a gol. 2-0 en el peor momento y en el escenario más complicado para pensar en una remontada.

Tuvo la suya Javi López-Pinto en el 45'. Le llegó un buen balón e intentó hacerse un sitio para lanzar la pelota con la pierna derecha hacia la puerta de Pedro López, pero esta vez le salió alto.

La puntilla

El tercer gol llegó nada más empezar la segunda parte. Fran Rodriguez disparó al poste. El rechace llegó a Jota, y Lucho García nada pudo hacer por impedir que el balón llegara dentro de la portería.

Al Ceuta le resultaba demasiado fácil crear juego por los costados, en zonas peligrosas. Lolo Escobar anunció en la rueda de prensa previa al derbi que eso es lo que había que evitar, y a la vista está que su equipo no lo logró. En el minuto 51, el cancerbero albirrojo evitó el cuarto, rechazando una vaselina de Rodri Ríos.

Javi López, como en la primera parte, la volvió a tener con un disparo cruzado que no pudo llegar a puerta por la gran estirada del portero local, Pedro López. Los de la Ciudad Autónoma sacaron del rechace del córner sacado por el Algeciras una nueva oportunidad que rechazó Lucho García. El balance defensivo algecireño fue malo.

Escobar realizó poco después tres cambios al mismo tiempo. Dani Merchán, Borja Fernández y Javi Cueto sustituyeron a Sergio Santos, Iván Turrillo y Eric Santos.

El gol del Algeciras llegó apenas un minuto después. Javi López-Pinto, el hombre más peligroso del Algeciras en el derbi, resolvió una jugada enmarañada a pase de Mario García, colando el balón por el primer palo defendido por Pedro López. Los albirrojos generaban más juego en el campo del Ceuta. Los cambios surtían efecto.

Sin embargo, el peligro siguió estando por momentos en la portería algecirista. Los ceutíes protestaron por unas posibles manos del central Juan Rodríguez, que el árbitro, que estaba muy cerca de la jugada, no pitó. Cedric también volvió a inquietar al cancerbero algecirista.

Antes, Lolo Escobar había quemado los útlimos cartuchos, dando entrada en el campo a Rafa Roldán y Diego Esteban, de vuelta, en lugar de Admonio y Zequi.

Dominaba más el Algeciras, aunque el Ceuta seguía sabiendo y llevando el balón al área visitante. El gol que dio esperanzas lo hizo Diego Esteban, ya en tiempos de descuento, resolviendo de tiro cruzado una pelota mal despejada por Pedro López.

Quedaban cuatro minutos, pero poco ocurrió. Siempre queda la esperanza de lo que queda por delante: ocho partidos.