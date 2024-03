Lolo Escobar: "Estoy enamorado de mis jugadores, no tengo un pero para ellos"

El entrenador del Algeciras CF, Lolo Escobar, se deshizo -tras la derrota de su equipo en el Alfonso Murube (2-1)- en elogios hacia sus jugadores, felicitó a la AD Ceuta y asumió que pudo cometer un error al dejar a Borja Fernández en el banquillo de inicio. "Borja ha venido a demostrarme con su juego, cuando lo he sacado, que me he equivocado. Luego nunca sabes, pero con él desde el comienzo a lo mejor pudo haber más control de juego. En la segunda parte vi que sí se podía jugar y lo saqué. También pensé reservarlo de tarjetas, porque tiene cuatro, como Eric Montes", declaró en sala de prensa.

En cuanto a sus jugadores destacó la honradez de los integrantes de su plantilla: "Todo el año llevan arriba y no tengo un pero para ellos. Me quito el sombrero con ellos. Esta vez no estuvimos como solemos. Las cosas que hicimos bien contra el Málaga, no la hicimos bien en Ceuta, pero estoy enamorado de mis jugadores. Me siento muy orgulloso de ellos".

Nada está perdido en opinión de Escobar, que aludió a que en la segunda vuelta ya suma dos puntos más que en la primera. "Nos queda mucha, mucha liga. A ver si somos capaces de dar el pasito que nos falta cada vez que estamos ahí. Nuestra liga está en los doce puntos en casa".

El míster visitante señaló a Uche como jugador diferencial en el juego, tuvo palabras de agradecimiento a los cuidadores del campo por su estado, tras el agua caída en los últimos días y horas, e incluso pidió disculpas a la afición del Ceuta por sus declaraciones sobre lo mucho que le preocupaba atravesar el Estrecho con olas de cuatro o cinco metros. "Para un hombre de Don Benito, de Extremadura, que nunca ha tenido esta experiencia, pues lo reconozco, acojona. No sabía que el barco era tan grande. Si he visto que se ha podido sentir ofendida la masa social del Ceuta, y le pido perdón", señaló.

El entrenador apuntó la vuelta de Diego Esteban, que jugó los últimos veinte minutos del partido en su regreso a un campo de juego tras larga lesión. "Estoy contento por el gol y por su rendimiento. Es un jugador muy importante para nosotros y ya lo habíamos hablado. La próxima semana podrá jugar más".