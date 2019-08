El Nuevo Mirador vivirá desde la primera jornada de Liga un cambio que no se limitará a lo deportivo. El ascenso del Algeciras CF también conlleva que le sean de aplicación normativas de seguridad ciudadana que, en Segunda B, son observadas con lupa por parte de las autoridades policiales. La seguridad en los estadios es siempre objeto de debate y tema delicado. El consumo de alcohol, el control de accesos y la llegada de aficionados foráneos son materias que tendrán especial seguimiento.

La comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Algeciras ha nombrado como coordinador de seguridad para los partidos en La Menacha al subinspector David Gutiérrez. Este responsable policial tiene previsto mantener una reunión la semana entrante, en el Nuevo Mirador, con el representante de la empresa de vigilancia privada del club albirrojo y miembros de Policía Local, Protección Civil y Bomberos.

El Real Decreto 203/2010 aprueba el Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Es la normativa básica. Recoge, en uno de sus puntos clave, que el consumo de alcohol queda terminantemente prohibido en el estadio. La legislación señala también que quienes abandonen el recinto en cualquier momento ya no podrán, por razones de seguridad, regresar al mismo.

El dispositivo policial va a variar según la afluencia de público que se calcule para cada partido. "Los coordinadores de seguridad formamos una red para todo el grupo IV de Segunda B y, durante la semana previa al domingo, estamos en contacto y hacemos nuestras previsiones. Por ejemplo, en pocos días hablaremos con el responsable de la Guardia Civil de Villarrubia en este tema para que nos informe de los posibles desplazamientos de seguidores", afirma el subinspector Gutiérrez.

Los agentes van a velar en esta temporada por que toda persona que se encuentre a pie de campo esté debidamente acreditada y justifique que pueda encontrarse en esta zona del recinto deportivo.

La Policía Nacional prevé supervisar especialmente las puertas de emergencia para que estén verdaderamente operativas y en uso y que no haya objetos arrojadizos ni en el propio campo ni introducidos desde la calle. Las latas de bebidas no están permitidas. Tampoco las botellas de plástico a las que no se les haya retirado el tapón.