El Algeciras cae y se abona al sufrimiento (2-3)

El Algeciras CF sumó una nueva derrota, esta vez ante el Antequera CF, y van cuatro seguidas, ante la afición que decidió acudir al Nuevo Mirador, menos que en jornadas precedentes, en partido de la 33ª jornada del grupo II de Primera Federación. La épica no triunfó, aunque merodeó por momentos en un encuentro disparatado por muchas y variadas razones. No está el horno para muchos bollos, y los cambios no alteraron la dinámica de un equipo que encaja ahora goles en cantidades desconocidas a lo largo de buena parte del campeonato.

Los jugadores y el cuerpo técnico del Algeciras tendrán que pensar qué hacer para amarrar una permanencia que no llega, pero que sigue estando al alcance de la yema de los dedos. La crisis de resultados y de juego, porque unos y otros van aparejados en este momento, llegan en el tramo final de una liga que los albirrojos llevaban enderezada, tanto que hace apenas un mes se generaron unas expectativas que, a esta altura, parece un mal chiste.

Los equipos entraron al campo sin sonido alguno que le acompañara en la megafonía del estadio, como el que entra a un lugar de celebración, y un estadio de fútbol en día de partido lo es, sin música ni nadie que le diga ni hola.

Los cambios en el Algeciras consistieron en dejar en el banquillo a Admonio y a López-Pinto, y darle carta de titulares a Sergio Santos en banda derecha, y a Javi Cueto en línea de ataque. Lolo Escobar apostó también por Zequi en el once inicial. El Antequera, tranquilo con sus puntos en la clasificación, se plantó en el campo con sus dos extremos pegados a la cal de banda.

El comienzo fue ilusionante, y valga el calificativo en doble sentido. El Algeciras inquietó la puerta contraria, creó peligro como nunca lo había hecho, al menos en los últimos cuatro partidos, incluso más, en los primeros diez minutos. Se jugaba rápido y los albirrojos empujaban. La muestra más evidente, un centro de Sergio Santos en el minuto 10 que no acertó a rematar a puerta Eric Montes, entre otras muestras.

En el centro, el duelo que planteó Escobar era el de Iván Turrillo con el algecirista Pepe Mena. El utrerano se movía por todas partes a recoger balones para hilar juego, y al capitán algecireño le tocaba otra vez impedir la construcción del adversario.

Pero lo que era ilusionante, con un Algeciras plantado en el campo para asediar la puerta contraria, se convirtió de pronto en una ilusión óptica, mental… En el minuto 18, primer error de Lucho García que termina aprovechando Ale García. Mala salida del portero del Algeciras hasta cerca de medio campo, para repeler un balón perdido por Zequi - tan fiable el colombiano como ha sido en tantas tardes- , y Ale García no tiene más que terminar disparando a puerta vacía desde lejos.

Jarro de agua fría para una afición que, otra vez, deja muchos asientos vacíos. Pudo ser por la lluvia o por la suma de resultados adversos, pero la realidad fue que muchos seguidores algeciristas prefirieron ayer no ir al Nuevo Mirador.

Y por si el chasco no era completo, segundo error del portero algecirista, que querrá olvidar cuanto antes los primeros cuarenta y cinco primeros minutos frente al Antequera. Minuto 34. Lucho aguanta a despejar un balón o intenta driblar a Destiny, qué más da, delante de su propia portería. Destiny no tiene más que empujar el balón a puerta con la punta de su pie.

El Algeciras, antes de irse a vestuario, lo más peligroso que hizo fue un saque de falta ejecutado por Tomás que fue al poste derecho de la portería defendida por Iván Moreno.

Goles son amores

Si quedaba algo por ver, el tercer gol de los visitantes llegó a poco de reanudarse el juego. Pase de David Rodríguez desde la derecha, que Luismi Gutiérrez, solo, cuela por el palo corto de Lucho García.

Los segundos cuarenta y cinco minutos fueron vertiginosos, a partir de ahí. Zequi, de falta, acortó distancias con un gran disparo. La urgencia, una vez más, era del Algeciras, el otrora equipo rocoso, el que hace nada esperaba sus oportunidades ante rivales como el Málaga, corría que se las pelaba. Era un partido roto en búsqueda, al menos, de un empate redentor que no llegó.

Voluntad pusieron los albirrojos, con centros y alguna llegada. El Antequera, cuando podía, que no era en muchas ocasiones, intentaba inquietar la puerta del Algeciras. La ilusión volvió en las botas de López-Pinto, que a poco de salir enganchó un derechazo que rompió contra la malla contraria. Había vuelto a dónde debía estar desde el comienzo del partido, demostrando al técnico albirrojo que su sitio estaba en el campo, no en el banquillo. Decisiones técnicas, ya se sabe. También salió Milosevic, a ver si conseguía los goles que ansiaba la grada. Tuvo su oportunidad en el 84, pero nada

Más tarde Escobar agotó sus cambios, pero tampoco surtieron el efecto deseado. En el 76, Sergio Santos impide un remate a puerta del Antequera. Rechaza a corner una ocasión que pintaba para el cuarto de los antequeranos.

Los nervios se imponían en el campo y entre los seguidores. El árbitro pitó penalti contra el Algeciras por lo que pudo ser una manotazo de Dani Merchán para evitar que un balón terminara dentro de la puerta. Pero puestos a ser épicos, Lucho García paró el disparo del capitán antequerano, Fermín.

Y así se sucedieron los minutos en idas y venidas, en pundonor pero sin acierto. Festival de goles y de tarjetas, rojas y amarillas, que de todo hubo. Al Algeciras le quedan cinco partidos para el final, los ansiados 45 punto no llegan y la tabla se aprieta.