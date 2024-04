Lolo Escobar: "Jugando así ganaremos muchos partidos"

El entrenador del Algeciras Club de Fútbol, Lolo Escobar, quedó más contento con el juego de su equipo a pesar del revés frente al Antequera CF, en partido de las 33ª jornada liguera del grupo II de Primera Federación, que tras el partido contra el Mérida de hace dos semanas. Ambos encuentros se saldaron con derrota, pero la obtenida en el Nuevo Mirador le deja más datos positivos que negativos.

"Quedan cinco jornadas y jugando como hoy vamos a ganar muchos partidos. Jugando como el otro día en Mérida, timoratos, sí vamos a tener un problema. Tengo que poner el foco en el modelo de juego, en actitud, en intensidad, que hoy sí ha habido. El camino para la victoria es ese. Y no ser catastrófico, porque insisto, estamos en una situación preocupante porque llevamos cuatro derrotas, pero clasificatoriamente seguimos dependiendo de nosotros", dijo el míster.

"Ahora nos podemos fustigar, matar al entrenador, a los jugadores, lo que queráis, pero tenemos 42 puntos. He visto otra vez a la afición a muerte con el equipo, y es como se sale de la situación", reflexionó Escobar.

En su opinión, "el fútbol le ha devuelto al Antequera lo que merecieron en la ida (allí ganaron los albirrojos 0-1)". "El Algeciras ha jugado bien. El plan de partido lo ha llevado mi equipo a la perfección hasta el primer gol, que fue un error individual. Ha llegado el segundo gol, que eso mata a cualquiera, y han seguido con la idea clara. Hemos generado más ocasiones que en los últimos diez partidos. Vamos al descanso y al salir nos meten el tercero por un error colectivo. La derrota del Mérida me hizo daño, la de hoy no".

"He visto fresco al equipo, buenas salidas de balón. Ostras, haciendo un ejercicio lo más duro posible, quitando los tres errores cometidos me gustaría saber qué ocasiones ha hecho el Antequera", se preguntó el técnico albirrojo, que explicó también que la ausencia de López-Pinto del once titular se debió a que lo vio débil tras sufrir problemas estomacales.

"Me he visto en muchas ocasiones como ésta y no me voy a poner nervioso. Mi equipo todavía tiene mucho que decir. Tenemos 42 puntos y quince por jugar. Hemos demostrado que poder perder y ganar contra cualquier equipo. Hoy he visto a gente cabreada en el vestuario, dolida por la derrota, pero no por el juego", declaró Escobar, quien confesó que abrazó al portero Lucho García. "Todos los buenos también fallan. Es cuestión de madurez", dijo.