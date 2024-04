El himno del Algeciras CF, un recurso infrautilizado

Todo himno es un recurso que reúne, que identifica a los seguidores, en el comienzo de cada partido o en momentos señalados de cada equipo o club. Pero en el caso del Algeciras CF, el himno no termina de convertirse en una pieza que sea usada habitualmente para estimular a los espectadores y a los jugadores en los arranques de cada encuentro. Esta es la queja mostrada a Europa Sur por aficionados algeciristas, que no terminan de entender por qué esa pieza musical no suena como debe en el Nuevo Mirador en muchas ocasiones.

El problema se hizo notable en el Algeciras-Málaga del pasado 22 de marzo. Ese día, el estadio Nuevo Mirador registró la mejor entrada de la temporada. La afición malaguista entonó sus cánticos. En cambio, el himno del Algeciras sonó, si sonó, muy bajo a través de la megafonía del recinto. Aficionados de tribuna y, especialmente, los que pertenecen a las peñas que se sitúan en las gradas de fondo sur o en preferencia, no encontraron la ayuda del himno sonando por encima de las voces de los adversarios.

Antonio Barba, uno de los aficionados que echa de menos un mejor trato para el himno, subraya que "no es un capricho, sino uno de los signos de identidad de la afición que también ayuda a vender imagen del Algeciras Club de Fútbol. Hay que fomentar estos pequeños detalles".

Muchos aducen que desconocen la letra del himno. De hecho, con ocasión de un partido del Algeciras contra el Real Madrid Castilla, todos los que asistieron al estadio encontraron una cartulina que sirvió para vestir de albirrojo, más si cabe, las gradas. Detrás del papel, y frente a los ojos de las personas que lo sostenían, la letra del himno. Fue iniciativa de las peñas de seguidores agrupadas en el fondo sur, apoyados entonces por el club.

En esa jornada se entonó como nunca el himno que compuso el músico algecireño Chico Valdivia para celebrar el centenario del club: "En 1909 un balón echó a rodar. Entre dos aguas nació mi escudo inmortal; sus colores rojo y blanco, su seña de identidad. Cumplidos ya 100 años honrando a su ciudad... ¡¡¡Algeciras!!! es mi equipo; ¡¡¡Algeciras!!! mi ciudad; Algeciras, Algeciras... es un equipo especial. ¡¡¡Algeciras centenario!!!; ¡¡¡Algeciras campeón!!!... Algeciras, Algeciras está en mi corazón..."

Puestos a pensar en lo que queda de competición en el grupo II de Primera Federación, y tal como está el equipo, con la racha de cuatro partidos sin ganar, no estaría mal arrancar, al menos, con el himno sonando a un volumen adecuado y promoviendo que lo canten cuantos más aficionados, mejor.