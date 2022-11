Ania: "Tenemos que ser más contundentes en las áreas si queremos aspirar a algo"

Iván Ania achacó a la falta de "contundencia" la derrota del Algeciras CF en Santo Domingo ante la AD Alcorcón. El técnico considera que su equipo jugó "muy bien" por momentos en la primera parte, pero pagó su "poca eficacia" cuando se plantó en el campo contrario.

"Creo que en la primera parte tuvimos muchos momentos en los que estuvimos bien, algunos muy bien, con situaciones de área que no fueron definitivas, algunas ocasiones claras y el penalti, que no lo metes... Y la primera que te llegan o la segunda es un tiro de lejos que nos lo meten y te vas al descanso con la sensación de que incluso siendo superior no te da como mínimo para llevarlo igualado", manifestó Ania ante los medios.

"En la segunda parte, con la lesión de Ferni y el primer cambio nos desajustamos. Ellos tenían más el balón y ya no presionábamos igual. Lo intentamos, nos hicieron el segundo y ya se puso muy cuesta arriba", resumió.

"Tengo la misma sensación que contra el Deportivo. O eres muy contundente en las áreas o es imposible puntuar ante estos equipos", afirmó Ania.

El ovetense no creo que el penalti fallado fuese tan determinante: "No porque seguimos haciendo lo mismo hasta el final de la primera parte. El gol de ellos sí nos minó y nos hizo ir más precipitados, pero para mí hay dos partidos: uno hasta la lesión de Ferni y otro, después".

Ania considera que "a raíz de los cambios" el Algeciras perdió el timón del partido. "Con Roni e Iñaki íbamos muy bien a la presión en la primera parte, queríamos anular a Mosquera y Javi Lara y lo estábamos consiguiendo, pero desde el primer cambio perdimos eso", señaló.

Los albirrojos enlazan dos derrotas por primera vez esta temporada: "Son doce jornadas, si miras los números, nos da para ganar a los equipos similares o que están por debajo. Con un grande o favorito llevamos cero puntos, tenemos que ser más contundentes en las dos áreas si queremos aspirar a algo. Esperemos que no echemos de menos estos puntos en el futuro", sentenció.

Al ser preguntado por los goles encajados, Ania dejó este recado: "Tenemos que dejar la portería a cero y también tenemos que tener más eficacia en el área contraria y los penaltis tienes que meterlos también".