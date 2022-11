El Algeciras se cae como un castillo de naipes (2-0)

El Algeciras CF es un castillo de naipes. Un equipo capaz de jugar muy bonito, pero que se cae al más mínimo soplido. Los albirrojos escenificaron este sábado en el estadio Santo Domingo una derrota (2-0) que ya empieza a ser familiar para el algecirismo. El conjunto de Iván Ania manejó casi medio tiempo a la AD Alcorcón, perdonó un penalti para adelantarse y encajó, justo antes del descanso, un gol que se convirtió en un yunque irreversible que terminó por hundir a un equipo sin fe y sentenciado en la segunda parte.

El algodón no engaña y el Algeciras salió de Alcorcón con un problema agravado más que evidente. Los de Iván Ania no son capaces de convertir su fútbol en resultados, no son capaces de dejar su portería a cero y ya ni siquiera son capaces de hacer goles. Ni desde el punto de penalti.

La suerte del Algeciras pudo virar a la media hora. Los albirrojos fabricaron una pena máxima entre Amoah y Elejalde, pero Roni -una sombra de lo que puede ser- falló ante el portero alfarero. A partir de ese punto de inflexión, el Alcorcón marcó en su primer disparo a puerta y aniquiló toda esperanza al poco de empezar el segundo tiempo en otra acción que condena a un Algeciras vulnerabilísimo en su parcela. Juan Flere tampoco llena el vacío en la portería.

La vuelta del parón por la Copa deja tocado al Algeciras y le pone mirando hacia abajo. Sí. Y harían bien en el Nuevo Mirador en empezar a preocuparse por lo que viene por el retrovisor porque el calendario no va a conceder lo más mínimo. Los rojiblancos siguen con 15 puntos a la espera de ver cómo se posicionan al término de la duodécima jornada.

Primer tiempo esperanzador

El equipo de Ania, con Amoah y Juan Serrano como novedades en el once, salió enchufado y se pudo adelantar al minuto de juego en una primera llegada en la que Ferni chutó cerca de la portería alfarera, desviado pero con mucha intención.

El árbitro, el gallego Gómez Lameiro, mostró sus intenciones pronto al enseñar la primera tarjeta en la primera falta, del algecirista Amoah. Los rojiblancos volvieron a acercarse, con un tiro de Elejalde a la media vuelta, en un partido que se libraba a mucha velocidad, casi sin transicón en el centro del campo.

El Algeciras iba asentando su dominio con mayor presencia en campo contrario de un Alcorcón que tampoco parecía del todo incómodo, aunque los alfareros tenían que sacar todos sus registros defensivos porque los visitantes empezaron a atosigar también a balón parado. Los amarillos gozaron de su primera ocasión en el minuto 22 en un balón de Morillas desde la izquierda que empalmó Bravo y se fue a córner.

El Algeciras puso a prueba al portero rival en el minuto 27 tras una internada de Albarrán que Babin abortó a saque de esquina. Desde el córner, Iván Turrillo obligó a Jesús Ruiz a emplearse a fondo.

Penalti fallado

El guardameta del Alcorcón se encumbró poco después cuando se enfrentó a un penalti lanzado por Roni. Fue a la media hora, cuando Amoah sacó el balón con poderío y habilitó a Elejalde, derribado por Castro dentro del área. Sin el pichichi Romero en el campo, pero con el capitán, un especialista desde los once metros, fue Roni el que agarró la pelota. El ariete lanzó mal y lo paró Jesús Ruiz.

La oportunidad desperdiciada fue el preludio de lo que podía pasar y pasó. El Alcorcón mandó para la red la siguiente que tuvo, tras un ataque en el que salió el balón rechazado y Juanma Bravo chutó desde fuera del área sin demasiada oposición. Flere se lanzó tarde. 1-0 y jarro de agua fría antes del descanso después de haber dominado en casi todos los registros en el primer tiempo.

2-0 y liquidado

El segundo periodo arrancó con un disparo intencionado de Chiki que atajó Flere en dos tiempos. Demasiados apuros entre palos. En el minuto 50 Ferni se resintió de unas molestias y tuvo que ser sustituido. Mizzian fue la apuesta, la primera de un banquillo que no aportó prácticamente nada.

El partido se tornó más disperso, ninguno de los dos equipos conseguía poner algo de orden y en esta tesitura el que más a gusto se mostró fue el Alcorcón. Los de Fran Fernández marcaron el segundo y definitivo mazazo en una acción rápida en la que Iago cogió la espalda a la defensa -lo de siempre- y Chiki se adelantó a Amoah y a un portero que salió demasiado tarde.

El 2-0 dejó liquidado a un Algeciras que buscó soluciones sin aciertos en el banquillo con César y Veiga, en un equipo con poca fe y muy tocado. El reloj transcurrió sin sobresaltos para los locales salvo por un par de chispazos de amor propio en los últimos momentos de un Algeciras que ni haciéndolo casi perfecto fue capaz de verse por delante en la casa de un rival que sí tiene todas las hechuras de un aspirante firme al playoff de ascenso.