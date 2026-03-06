Algeciras se viste de gala para impulsar a las Guerreras al Europeo de balonmano

Algeciras se viste de gala este sábado para recibir a la selección española femenina de balonmano, un combinado que llega con la algecireña Jennifer Gutiérrez como una de sus grandes abanderadas. Las Guerreras reciben (19:30) a Austria en el pabellón Doctor Juan Carlos Mateo con el objetivo de certificar su clasificación para el próximo Campeonato de Europa. Las españolas sellarán su objetivo si consiguen repetir la victoria que cosecharon el pasado miércoles en Viena (24-29).

El polideportivo algecireño acogerá con un lleno absoluto en las gradas el encuentro correspondiente a la cuarta jornada del grupo 6 de la fase clasificatoria para el próximo Europeo, una cita en la que la selección española volverá a enfrentarse al combinado austriaco con las sensaciones de la última victoria aún recientes. En ese choque, España logró imponerse por 24-29 en un partido en el que el equipo dirigido por Joaquín Rocamora mostró dos caras diferenciadas, con dificultades en el primer tiempo y una mejoría notable en la segunda mitad.

El nuevo seleccionador español, Joaquín Rocamora, reconoció tras el encuentro que el inicio del partido fue complicado y que además de las pérdidas de balón, el equipo tuvo dificultades para aplicar con precisión el sistema defensivo previsto, lo que facilitó el juego ofensivo del conjunto austríaco en la zona central de la pista.

El equipo español logró reaccionar tras el descanso y redujo de forma notable las pérdidas de balón, firmando solo una en los últimos treinta minutos, junto a la mejora de su eficacia ofensiva. Rocamora, que debutaba en ese partido y que este sábado lo hará en casa, destacó la capacidad de las Guerreras para mantenerse centradas pese a los errores iniciales. El técnico subrayó que uno de los objetivos que se había marcado a su llegada era que el equipo aprendiera a convivir con el error, dada la naturaleza del juego ofensivo del conjunto, basado en fintas y penetraciones que implican asumir ciertos riesgos.

Jennifer, la anfitriona

Jennifer Gutiérrez ejerce como una de las grandes veteranas de las Guerreras y como anfitriona en su casa, en una Algeciras estrechamente ligada al balonmano. La jugadora criada en el BM Ciudad de Algeciras, una todoterreno que ha militado en equipos de España, Alemania, Eslovenia y en la actualidad lo hace en el Gloria Bistriț de Rumanía, disfruta de esta etapa en una selección en la que debutó en 2017. Jennifer ya acumula 115 internacionalidades, que incluyen su participación en dos Juegos Olímpicos, tres Campeonatos del Mundo y otros tantos Europeos. Dos platas y un bronce jalonan su trayectoria, además de la alcanzada en los Juegos del Mediterráneo de 2018 junto a otra algecireña, Paula Valdivia.

En una entrevista concedida a Europa Sur, Jennifer reconoce que se emociona al poder jugar en su tierra con España. "Me pone los pelos de punta recordar lo que supone jugar en Algeciras", confiesa. "El balonmano siempre ha sido algo muy especial para la ciudad. La ciudad lo vive con pasión. Que Algeciras se vuelque con la selección como ya pasó hace un año es muy significativo, pero también muy emocionante para mí", destaca.

Algeciras, talismán

Algeciras y el balonmano español mantienen un idilio que hace menos de un año permitió vivir un día grande para las Guerreras. El pabellón Juan Carlos Mateo vivió el pasado 13 de abril de 2025 la clasificación de la selección española femenina para el Mundial de 2025 al ganar con holgura a Croacia y remontar una eliminatoria que se había complicado en el encuentro de ida. Jugadores, técnicos y aficionados se fundieron en un abrazo aquella jornada para festejar el trabajado pase para la cita mundialista que se celebró en Alemania y Países Bajos.

Aquella última visita de las Guerreras también tuvo un marcado acento algecireño con la presencia de una veterana como Jennifer Gutiérrez, sobre la pista, y de otra algecireña que sabe lo que es vestir la roja como Paula Valdivia, en la grada. La Real Federación Española de Balonmano homenajeó a Valdivia por su brillante trayectoria profesional.