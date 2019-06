La selección española de voleibol, de la que forma parte el sanroqueño Andrés Villena, se quedó este miércoles sin opciones de llegar a la Final Four de la Europa Golden League al caer ante Croacia por 1-3 (19-25/25-23/28-30/20-25) en un choque en el que la recepción y el bloqueo croata limitaron el juego de los RedLynxes que no pudieron devolver con triunfo el apoyo de los 1.510 espectadores que acudieron al Pabellón Pitiu Rochel de Alicante, en el regreso de la selección española a la ciudad, dos décadas después de la última ocasión. La derrota deja a España fuera de la Final Four de la competición, que completará este sábado en Tartu (Estonia).

Fernando Muñoz hacía rotaciones en el equipo inicial, con la entrada en liza de Miguel Ángel de Amo y Daniel Ruiz, para unos primeros compases de tanteo entre ambos conjuntos. La conexión entre el colocador y los dos centrales españoles intentaba romper la igualdad pero sería el potente remate balcánico quien conseguiría la primera ventaja superior a dos puntos (9-11).

Una circunstancia que hizo despertar al público del Pitiu Rochel de Alicante, que volvía a tener a la selección nacional en su localidad tras dos décadas de ausencia. La renta se mantenía firme con un sólido bloqueo croata que obligaba a Fernando Muñoz a frenar el choque, pero sin conseguir su propósito, y ceder el primer set por 19-25. Alicante apretaba con sus ánimos y los Red Lynxes se contagiaban para controlar el intercambio de golpes en un marcador que volvía a estar igualado.

La entrada de Colito como referencia ofensiva cortó la buena lectura del bloqueo croata pero España no encontraba el modo de abrir distancia en el marcador. Dos buenas acciones en bloqueo permitían al conjunto de Fernando Muñoz tomar aire y obligar a Emanuele Zanini a agotar sus tiempos muertos para cortar la mínima renta local y llevar el parcial a una recta final agónica, donde los pequeños detalles definieron: un remate fuera de Sestan daba la primera bola de set para España, que igualaría con un saque directo.

La vuelta a empezar en el choque mantendría el mismo guión. España y Croacia rivalizaban en aciertos y errores para la continúa igualdad dentro del marcador del Pabellón Pitiu Rochel de Alicante. Fernando Muñoz buscaba la mejor rotación y recuperaba a Andrés Villena y Ángel Trinidad en pista.

El muro croata aparecía de nuevo en la recta final de set pero se encontraba con el trabajo en defensa de Daniel Ruiz, sensacional durante todo el choque para devolver cada balón y forzar el empate a 23, para entrar en un fase de nervios, errores y constantes alternancias en el marcador que culminarían con el set para el conjunto croata por un igualado 28-30.

Los RedLynxes acusaron el golpe de la derrota en el parcial anterior y comenzaron con dudas el cuarto set, un hecho que Croacia aprovecharía para coger las primeras ventajas. Con el tiempo muerto de Fernando Muñoz, la situación mejoraría para España pero Croacia tenía cogido el punto del encuentro. Muy concentrados como solicitaba su técnico en la víspera fueron minando la resistencia de la selección masculina y de los 1.510 aficionados que se hicieron presentes en el Pabellón Pitiu Rochel de Alicante. España no podía sumar la victoria y se alejaba de la Final Four de la Liga Europea de forma definitiva.

Los Red Lynxes terminarán su paso por la fase de grupos de la Golden European League este sábado ante Estonia a las 20 horas en Tartu. Ficha Técnica

España: Rodríguez (1), Vigil (7), De Amo (8), Villena (13), Fornés (13), González (13), Ruiz (Líbero). También jugaron: Colito (4), Trinidad (2), Ramón (7), De Chavarría (1), Gámiz (líbero 2), Gimeno (-).

Croacia: Zhukouski (6), Raic (7), Sedlacek (16), Dukic (8), Sestan (16), Nikacevic (6), Sarcevic (Líbero). También jugaron: Hanzic (-), Pervan (Líbero 2), Zeljkovic (-) .

Árbitros: Marcin Herbik (Polonia) – Mariola Rodríguez (España).