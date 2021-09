La Línea se convierte este viernes en el epicentro de la vela en España

Todo listo en el Real Club Náutico de La Línea para que este viernes, a partir de las 12:00 dé comienzo en la playa de Poniente y el exterior de la ensenada del Puerto Deportivo Alcaidesa Marina uno de los Campeonatos de España de J/80 de más nivel de cuantos se han celebrado, por cuanto cuenta con la participación de medallistas olímpicos y campeones nacionales e internacionales, que navegarán a lo largo de tres jornadas en una cita decisiva también para la gran final del Circuito Sailing Series de J/80.

El XV Campeonato de España de J/80 es la última prueba puntuable para el Circuito Sailing Series de J/80 2021 de cara a la gran final de octubre en Santander. Con puntuación doble, clasifica a los doce primeros, y los líderes femeninos, máster y juvenil, con pase directo para el campeón y subcampeón de España 2021. Es un campeonato abierto a las categorías absoluta, juvenil y femenino y participan embarcaciones de siete territoriales: Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia y País Vasco. Tras una jornada de este jueves, reservada a los últimos entrenamientos y puesta a punto de los barcos, las pruebas clasificatorias se celebrarán entre este viernes 24 y el domingo 26, ambos incluidos, con un máximo de nueve pruebas, a tres por día, y las salidas previstas a las 12:00 horas. Al frente del comité de regatas estará en esta ocasión la oficial Ariane Mainemare, la capitana del mar.

Desde primera hora de este jueves ultiman la puesta a punto el cinco veces campeón del mundo, el canario Rayco Tabares con el Princesa Yaiza; el bicampeón mundial cántabro Pablo Santurde con el M&G Tressis, vigente campeón de España; la catalana bimedallista olímpica Natalia Vía Dufresne al mando del Dorsia Coviran Sailing Team; Javier Chacartegui con el Dr. Chacartegui de la balear, bronce en el último mundial; el vasco José Azqueta patrón del Biobizz del Marítimo del Abra, actual subcampeón del mundo y líder provisional del Circuito, y también la flota anfitriona que hará los honores empleando a su mejores tripulaciones, con la participación del Eureka Tech de Rafael Díaz Soria, actual campeón autonómico, el Península de John Bassadone con Oliver Góngora al mando, el GP Bullhound de Pepequín Orbaneja y Per Roman con la táctica a manos del virtuoso Juan Luis Páez, el Michelle con Javier Padrón al mando, Tacuarita de Horacio Cardarelli o el Marbella Team Women de María Fiestas, entre otros.

“Es un lugar muy diferente a lo que estamos acostumbrados, donde habrá muchos roles y cambios de posición, así que yo creo que las opciones van a estar muy abiertas”, declara el malagueño Rafael Díaz Soria, quien, preguntado por sus objetivos, añade: “Viendo el nivelazo que se ha conseguido reunir, para nosotros sería estupendo estar entre los diez primeros, porque entre los cinco sería un sueño. Nosotros lo vamos a dar todo por estar lo más delante posible, hemos preparado el campeonato a conciencia y nos hace mucha ilusión porque nuestro equipo es de La Línea y además, navega con nosotros Marco Belizón -comodoro del club- que se ha esforzado muchísimo por organizar este campeonato y conseguir el nivel que tiene”.

Por su parte Juan Luis Páez, táctico del GP Bullhound realiza su particular análisis de los favoritos. “Para mí hay dos barcos que están por encima del resto, el de Rayco y el de Pablo Santurde. La otra plaza del podio estará muy disputada entre Biobizz, Chacartegui y Península”.

Sin duda el barco del armador John Bassadone Península es uno de los grandes favoritos, aunque es algo que tampoco obsesiona a su caña Oliver Góngora, “No tenemos un objetivo claro, sobre todo porque John este año ha navegado muy poco en J/80, así que no hemos entrenado demasiado, de manera que nuestro objetivo es pasarlo bien, disfrutar y ya veremos el resultado. Obviamente, ojalá estemos en el podio al final, pero es complicado, por el nivel y por las condiciones del campo de regatas, en definitiva nos planteamos hacer buenas regatas, no cometer muchos errores, y que los demás nos ganen, no perder nosotros”.

Objetivos realistas en cualquier caso de cara a un campeonato en el que van a marcar mucho las condiciones a la hora de gestionar un área de regatas que guarda sorpresas y en el que van a ser decisivas las salidas. A la espera de ver cómo lo resuelve la flota y cuanto de diferencia supone entre los locales y los visitantes, en la que para la mayoría es la última regata importante del año, como apunta Pablo Santurde, actual campeón del mundo al que señalan todas las quinielas al mando del M&G Tressis, “Estamos muy contentos de estar a La Línea y competir con tantas buenas tripulaciones. La clase J80 sigue siendo una clase muy fuerte en España, así poder navegar y competir en una regata de este nivel es toda una suerte. Para nosotros es la última regata importante del año, hasta ahora nos han acompañado los resultados y esperamos que en este campeonato también estemos peleando por el título”.

Por lo que respecta al título femenino, la gran favorita es Natalia Vía Dufresne con el Dorsia Coviran Sailing Team, que vuelve a la competición después de un accidente de circulación que sufrió en junio y que le supuso la rotura del escafoides y una herida abierta en el pie, “Tengo muchísimas ganas de competir de nuevo porque llevo todo el verano sin poder navegar y tengo muchas ganas de estar con mi equipo y con los otros equipos de la clase, que me encantan porque hay un ambiente buenísimo, siempre se aprenden cosas y me hace mucha ilusión”, señala la bimedallista olímpica (1992-2004) que concluye sacando el espíritu competitivo que tantos éxitos le ha dado, “Por supuesto también está el hecho de intentar ganar el título femenino de cara a nuestros patrocinadores para darles ese retorno deseado y bueno, a mí me encanta competir y siempre intentaré estar arriba. Es verdad que voy a estar limitada porque la mano no la tengo al cien por cien, pero ya nos hemos reorganizado para llegar a todo entre todas”, concluye la catalana.

Las instalaciones del puerto deportivo Alcaidesa Marina serán las que acaparen toda la parte social del campeonato y el lugar donde se ubique un mercadillo artesanal promovido por la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Y es que además de su valor deportivo, el Campeonato de España de J/80 es una oportunidad única para la promoción turística de La Línea y también una inyección para su economía dada la afluencia de deportistas y acompañantes, y también los puestos de trabajo que genera en su organización, en torno a la treintena, a parte voluntarios