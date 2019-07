La Unión Deportiva Los Barrios (Tercera división) se estrenó con una derrota por 0-1 frente al Cádiz Club de Fútbol (Liga 1|2|3) en el Polideportivo San Rafael en la XXIV edición del Trofeo Alcalde Villa de Los Barrios.

Buen ambiente en la puesta de largo de la Unión frente a su afición y ante un rival de envergadura como es el equipo de la capital gaditana. Antes de comenzar el encuentro los jugadores fueron aplaudidos al saltar al campo para el calentamiento y posteriormente se procedió a la clásica presentación del trofeo con la entrega de un cuadro y una camiseta del equipo de la Villa a la directiva del Cádiz, que correspondió con una camisola de su equipo. Tras los actos protocolarios, comenzó el fútbol.

La nueva Unión de Álex Pallarés, en esta ocasión con su segunda equipación blanca y celeste, no se lo puso nada fácil a un Cádiz en el que se pudo ver a caras conocidas del fútbol español como los ex de Espanyol y Sevilla Sergio Sánchez y Juan Cala o al máximo atractivo del día, en este caso el ex de Real Madrid o Atlético y flamante nuevo fichaje del Cádiz, José Manuel Jurado.

Los gaditanos, más rodados en su tercer partido de la pretemporada, jugaron un poco a medio gas, si bien los barreños plantearon un partido serio en defensa y en el que intentaron aprovechar las pocas oportunidades que se presentaron en ataque. Casi media hora necesitó el delantero Caye Quintana para batir a Zamora tras un error de Freik que dejó al onubense solo frente al portero, a quien recortó para anotar a placer. Una redención para el delantero tras mandar al larguero otra ocasión a portería vacía al inicio del encuentro.

El Cádiz mandaba en el césped y llevaba la batuta en ataque, si bien Los Barrios no lo puso nada fácil y saldó sin demasiados problemas la mayoría de intentonas de los visitantes. A la contra llegaron la mayoría de ocasiones locales pero la más clara la tuvo Guti con un disparo de falta que obligó a Cifuentes a mandarla a córner.

Para la segunda mitad el técnico barreño, Álex Pallarés, muy activo todo el partido dando órdenes, sustituyó a todos sus jugadores para dar oportunidad a todos de disfrutar de unos minutos.

Pese a ser el primer partido de la pretemporada, la afición estuvo muy volcada en el encuentro y la barandilla del San Rafael no podía acoger a más espectadores. Los aficionados recriminaron a Juan Cala una dura entrada sobre Zabalza que dejó al joven en el suelo sin respiración durante unos instantes que mantuvieron en vilo al respetable, pero que finalmente quedó en un susto.

Los últimos minutos resultaron más tranquilos antes de que el colegiado pitara el final del encuentro y pusiera fin a la fiesta de la Unión, que quedó rematada con la entrega del trofeo al capitán del Cádiz, Alberto Cifuentes. Un inicio de pretemporada con un buen juego de los locales y un ambiente inmejorable para comenzar.