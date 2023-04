Udea, a seguir engrasando la máquina para el playoff

Udea afronta este domingo (12:00) la penúltima jornada de la fase regular. Los algecireños reciben al CB Tormes en la 25ª jornada de la Conferencia Oeste de la LEB Plata. El cuadro de Javi Malla, con los deberes hechos desde hace dos semanas, pelean por alcanzar la cuarta plaza en su reñida lucha con el Basket Navarra.

Udea encara su último compromiso en casa de la fase regular antes del playoff de ascenso. Con un balance de 14-10, los de Javi Malla llegan tras dos victorias seguidas y en la quinta posición pero igualado con el conjunto de Navarra.

Malla recupera a Jere Vucica, que fue padre, y dispone de todos sus jugadores. El algecireño no piensa en otra cosa que no sea prolongar la dinámica con vistas al playoff. "Necesitamos la victoria para la siguiente fase, no tenemos que pensar en otra cosa que no sea lograr una más", manifestó.

El entrenador previene de la capacidad de un CB Tormes con urgencias para salvar la categoría: "Es un rival que ya nos ganó en la ida, lo hizo muy bien en un partido que fue de ingrato recuerdo por la lesión de Javi Marín. Ellos están muy necesitados peleando con Talavera por evitar el descenso y este partido es una de las dos oportunidades que le pueden quedar. Vendrán a muerte y tienen argumentos, sabemos que sus aspiraciones pasan por ganar aquí", señaló.

Udea se hizo este sábado la foto oficial con todos sus equipos en el Doctor Juan Carlos Mateo.

El CB Tormes marcha penúltimo con un saldo de 7-17, el mismo que el Baloncesto Talavera, que va justo por delante. El conjunto de Salamanca cedió ante el Zamora la pasada jornada en un choque igualado y venció la semana anterior en la pista de Navarra.

La plantilla está mentalizada de lo mucho que se juega: "El partido ante Udea es a vida o muerte. Ya dejamos escapar partidos importantes. Echo cuentas porque puede haber empates entre equipos", aseguró Acoydan McCarthy en Onda Cero Salamanca.

