La ULB no puede con las bajas y enlaza su tercera derrota (55-66)

La Unión Linense de Baloncesto (ULB) nada contra corrriente pero, a pesar de un esfuerzo intachable, no le da para llegar a su destino. El equipo de La Línea ha cosechado este sábado, ante el Ecoculture Almería, su quinta derrota en nueve partidos, la tercera consecutiva,. Un resultado y una dinámica que le abocan más a mirar a sus perseguidores que a una zona alta de la tabla que, con el peculiar sistema de competición de la Liga EBA, ya casi no le deja otro resquicio que no volver a fallar.

Los albinegros pagan un excesivo pero más que comprensible peaje por la ausencia de dos de sus jugadores franquicia -quizás sería más correcto escribir de sus dos jugadores franquicia- los lesionados Cándido Matoso y David Espadiña. Sobre todo en la pintura. Los números no engañan. Los locales capturaron 21 rebotes por 44 del rival. Los almerienses contabilizan 18 solo en el apartado ofensivo. Y así es imposible.

La ULB salió mal al partido. Cualquiera diría que un poco intimidada por sus ausencias. Aunque corrigió un poco al final del primer cuarto el 6-14 empezó a marcar la senda del encuentro.

La segunda entrega fue una exhibición de Rubén Perea, que acabó con 22 puntos, pero que llevaba 16 en el descanso. La aportación del base barreño permitió a la ULB ganar esos diez minutos por seis (21-15) e irse a la caseta con un 27-29 más que esperanzador teniendo en cuenta como se había iniciado el choque.

El base barreño no pudo dar continuidad a su poderío anotador, pero eso no le impidió acabar el partido con una valoración de 21... para un 40 de todo su equipo.

Tras el descanso la ULB comenzó a pagar el esfuerzo físico al que obliga la reducción de la rotación y aunque mantuvo la pelea la aparición de Martí Duch (que por algo jugaba la temporada pasada en LEB Plata) y que contriples realmente inverosímiles a pesar de estar bien defendido mantuvo a su equipo por delante (40-48).

El último cuarto fue una escenificación del querer y no poder de la ULB, que acabó perdiendo por 11 y que mira al futuro con incertidumbre.

