Sergio García, un anfitrión al alza en Valderrama

Sergio García llega a su torneo en el mejor momento de la temporada. El golfista de Borriol derrocha orgullo y felicidad tras su triunfo con Europa en la Ryder Cup y, sin duda, será el rival a batir en el Andalucía Valderrama Masters apadrinado por su Fundación, que se celebrará del 18 al 21 de este mes en el mítico campo de San Roque.

La cita emblemática servirá de escenario para el reencuentro entre Sergio García, el European Tour y el Real Club Valderrama apenas unas semanas después de que el jugador de Borriol se convirtiera en el plusmarquista histórico en puntos de la Ryder Cup. Esta hazaña, no obstante, trasciende las cifras, igual que la implicación de Sergio en el torneo español va mucho más allá de su mera presencia en el mismo.

"No pienso en batir récords, ni me lo planteo. Si yo consigo batirlo y perdemos la Ryder Cup, sería inútil y no tendría ningún valor para mí. Lo importante es sumar puntos para el equipo y que entre todos recuperemos la copa para Europa. Somos un equipo y eso es lo que importa", afirmó.

García llegaba como elección personal del capitán, Thomas Björn, y con su novena aparición superaba en una a su héroe de la niñez, Seve Ballesteros, como español con más participaciones en el torneo (en 2010 fue vicecapitán). En la distancia volvía a producirse el relevo que ambos ya protagonizaron dos años después de que el as cántabro capitaneara al combinado europeo en Valderrama. En Brookline, en 1999, García debutó (batiendo el récord de precocidad en la Ryder. Laa presencia de Sergio García ha sido imprescindible para afianzar el dominio europeo durante las dos últimas décadas.

Los 25,5 puntos que figuran en su palmarés son el resumen perfecto de su trascendencia en la Ryder Cup. Aun así, una vez conseguida la victoria, Sergio seguía anteponiendo el triunfo colectivo y volvía a agradecer a Thomas Björn que le hubiera brindado la oportunidad de jugar en París.

"Fue increíble, nunca pensé que lo conseguiría, pero, como he dicho en muchas ocasiones, el récord no habría servido de nada si no hubiéramos ganado. Ser el máximo anotador es una gran satisfacción y un orgullo, pero estoy mucho más orgulloso y feliz por haber ayudado al equipo a ganar la Ryder Cup", aseguró el campeón.

"No suelo llorar, pero no pude evitarlo. Me vinieron a la cabeza muchos momentos, muchas sensaciones. Ha sido un año duro. Siempre estaré agradecido a Thomas por haber confiado en mí y me alegro de no haberle defraudado", sentenció García, que defenderá título en una casa que considera un hogar desde su amistad con el añorado Jaime Ortiz Patiño.