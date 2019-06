Sergio García: "Valderrama te exige y te da si juegas bien"

Sergio García, 65 golpes (-5), vivió "un día muy bueno" en el inicio del Andalucía Valderrama Masters que se disputa en San Roque y en el que el castellonense, anfitrión del torneo, defiende título.

“Un día muy bueno, sobre todo de sensaciones. Venía costándome un poquito y he sentido que le he pegado muy bien a la bola, quitando un par de golpes. Es lo que hay que hacer en Valderrama, pegar bien, drivear bien y coger muchos greenes”, afirmó el castellonense, que cree que hizo “una de las mejores vueltas de la temporada”.

El vigente campeón sólo tiene palabras de elogio para su recorrido fetiche: “Valderrama es un campo que te exige y hay que jugar con toda la confianza del mundo. Si juegas bien, el campo te da, pero si no, te quita mucho. Como los greenes son pequeños, dando buenos hierros estás casi siempre para birdie y eso es bonito, es todo muy positivo”, señaló.

Rahm: "Hacer bajo par en Valderrama es para estar contento"

Jon Rahm, 69 golpes (-2), se mostró satisfecho tras su primera vuelta en el Andalucía Masters sanroqueño: "Cualquiera que sale a jugar en Valderrama y hace bajo par está contento, es un campo muy difícil y los pares son buenos", manifestó el vasco.

“Por la tarde se juega más largo y en algunos hoyos vas a tener golpes más cortos a green. La gran diferencia hacia el final es que se han empezado a secar algunos greenes y se ha notado mucho en el juego corto porque es muy difícil pararla cuesta abajo”, dijo sobre los dos turnos de juego.

Rahm es uno de los más buscados en el campo: “No me molesta hacer entrevistas entre golpe y golpe y es bueno que el público pueda saber lo que tenemos en mente. Me parece una buena iniciativa para intentar hacer el golf más atractivo”.