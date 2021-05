San Roque pone en marcha el Sotogrande Challenge, un circuito en sus siete campos

San Roque ha puesto en marcha el Sotogrande Golf Challenge, un circuito de golf para parejas amateurs que se desarrollará desde el 26 de junio en los siete campos del municipio y cuya final se desarrollará en el mítico Real Club Valderrama, sede, entre otras competiciones de élite, de la Ryder Cup de 1997. El Ayuntamiento y su delegación de Turismo impulsan la competición.

Este ambicioso proyecto va más allá de lo deportivo. Persigue convertirse en un momento delicado en un motor turístico, ya que unas 1.250 salidas en total, con lo que eso supone de visitas desde diferentes puntos de Andalucía.

Seis son los campos sede de la fase regular: La Reserva Club, Alcaidesa Links Golf Resort, The San Roque Club, Almenara Golf, La Cañada Golf y el Real Club Sotogrande, que albergarán cada una de las pruebas clasificatorias del circuito en esta edición 2021 que tendrá como colofón final la sede del Andalucía Valderrama Masters: el Real Club Valderrama en noviembre. Serán 24 parejas las que se clasificarán para emular a sus golfistas favoritos justo tan sólo unos días después de proclamar al vencedor de este año de este torneo del European Tour.

La Reserva Club albergará el próximo 26 de junio la prueba inaugural de un circuito que tendrá el 10 de julio en Alcaidesa Links Golf Resort (Heahtland Course) la segunda sede. El New Course de The San Roque Club albergará el 24 de julio la tercera prueba mientras que el remodelado Almenara Golf retará a todos los participantes el 14 de agosto.

Las dos últimas pruebas del calendario serán el 28 de agosto en La Cañada Golf y el Real Club Sotogrande el 18 y 19 de septiembre será el que dictamine sentencia y de pase directo a las 24 parejas clasificadas para disputar en el Real Club Valderrama el 11 de noviembre la Gran Final del Sotogrande Golf Challenge 2021.

En la web www.sotograndechallenge.com estará a disposición de los interesados toda la información sobre inscripciones, formato de juego, clasificaciones y premios que rigen esta primera edición.