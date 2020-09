Samuel Zarco, otro refuerzo conocido para el BM Ciudad de Algeciras

Samuel Zarco Delgado se ha convertido en el último fichaje del BM Ciudad de Algeciras, equipo que entrena Alejandro Ledesma y que la próxima temporada competirá en la Primera Nacional.

Zarco, de 27 años, es un pivote de 1'89 metros y 106 kilogramos que destaca como especialista defensivo con capacidad atacante. El refuerzo conoce la casa, ya que desde categoría alevín siempre estuvo ligado al balonmano algecireño, empezando desde muy pequeño en el colegio La Inmaculada y pasando por todas las categorías del club hasta la etapa senior. Según explica el club, tras tomar la decisión de enfocarse en los estudios, Zarco solo ha jugado durante varios años los Campeonatos de Andalucía universitarios con la Universidad de Cádiz, aunque retornó a la pista el pasado curso con el filial Villa de Los Barrios.

"Además de ser uno de los deportes más completos, el balonmano es el deporte que más me llena y satisface, siempre ha formado parte de mi vida, y siento que me ha ayudado mucho en todas las diferentes etapas. Para la temporada a comenzar, la palabra que mejor la describe es incertidumbre, no sabemos qué puede pasar realmente con esta situación. Lo que si sabemos es que nos estamos esforzando y estaremos preparados, con ilusión y ganas de darlo todo con lo que venga", ha manifestado el nuevo pupilo de Ledesma.

Los algecireños, tras su estreno ante el Benalmádena del pasado sábado, proseguirán con su preparación el próximo sábado 26, de nuevo ante el Maravillas, esta vez en casa.