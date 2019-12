La algecireña Jénnifer Gutiérrez y la selección española absoluta de balonmano siguen con el pleno de victorias en el Campeonato del Mundo femenino de Japón. Las Guerreras vencieron con mucho oficio este martes a Senegal (20:29, 14:13 en el descanso) en el Yatsushiro General Gymnasium, en la tercera jornada en el Grupo C, lo que permite al conjunto de Carlos Viver seguir líderes.

El España-Senegal arrancó con las porteras de ambos equipos dando muestras de calidad. Silvia Navarro evitaba el gol de Senegal hasta en dos ocasiones mientras que Hatadou Sako hacía lo propio frustrando a las Guerreras, especialmente en un contraataque magistral que no pudo convertir Alexandrina Barbosa por el acierto de la guardameta africana. Sin embargo, no tuvo que esperar mucho la hispano-portuguesa para estrenar su casillero particular. Una gran recuperación de Jénnifer Gutiérrez lanzaba a las Guerreras para que Alexandrina Barbosa anotara de vaselina después de haber estrenado Nerea Pena el marcador para las de Carlos Viver.

El poderío físico de las senegalesas obligaba a las Guerreras a emplearse a fondo en defensa para mantener el tira y afloja en el marcador. Silvia Navarro volvía a aparecer bajo palos con un paradón que puso al pie al pabellón y Alexandrina Barbosa ponía la ventaja para España con un latigazo. Sin embargo, Senegal resistía en el luminoso por medio de una Sako que volvía a aparecer en la portería para evitar con el rostro el tanto de Jénnifer Gutiérrez.

Parecía que España tomaba aire gracias a una buena combinación entre Nerea Pena y Almudena Rodríguez que dejaba a Marta López sola en el extremo para anotar y aprovechar la superioridad de las Guerreras en pista, pero un parcial de 3:0 favorable a Senegal devolvía la igualdad al marcador y obligaba a las Guerreras nuevamente a remar dejando una renta mínima de 14:13 al descanso.

El paso por los vestuarios no pudo sentar mejor a las de Carlos Viver, que definitivamente rompieron el partido gracias al acierto de las extremos, Soledad López y Maitane Echeverría. Con viento a favor, España imprimió una velocidad más al partido y abrió brecha lanzando rápidos contragolpes. Sako trataba de sostener a su equipo deteniendo un latigazo de Almudena Rodríguez, pero Darly Zoqbi hacía lo propio para España con una parada de exhibición.

Hasta 12 minutos estuvo Senegal sin anotar gracias a la efectividad de las Guerreras, que con una renta importante, dosificaban esfuerzos tras el derroche físico del primer tiempo. Con el triunfo casi en el bolsillo, Carlos Viver se permitía hacer rotaciones en el equipo dando entrada a Silvia Arderius, que debutaba en Japón, dando descanso así a otras jugadoras con más carga de minutos y pensando ya en el próximo partido, que tendrá lugar este miércoles ante Kazajistán a las 7:00 (hora española), duelo que será retransmitido por Teledeporte.