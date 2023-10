Otaegui, candidato a revalidar el trono del Andalucía Masters

Adrián Otaegui está ahí, perfectamente situado para intentar revalidar su trono en el Andalucía Masters de golf. El vasco tocó el cielo la pasada edición en Valderrama y este domingo aspira a repetir en otro escenario histórico de San Roque, el Real Club de Sotogrande.

Tras su escalada al liderato en la segunda jornada, Otaegui completó este sábado una vuelta de 69 golpes (-3) para terminar a dos impactos (-12) de los nuevos lideres, el danés Jeff Winther y el alemán Matti Schmid (ambos con -14). Entre los diez primeros se coló otra baza española ya que Adri Arnaus (-9) partirá este domingo octavo a cinco golpes de la cabeza.

El vasco volvía a tirar de temple y paciencia para seguir en la contienda por el título. Los birdies del 9 y del 12, junto al bogey del 13, parecían insuficientes para mantenerse en la pelea, pero con los birdies del 17, gracias a un espectacular putt de 16 metros y del 18, reivindicaba su condición de campeón defensor y favorito para la última jornada.

"No he jugado tan bien como ayer (por el viernes), he fallado algunos greenes en la primera vuelta y ha tocado tener paciencia. En la segunda vuelta he dado muy buenos tiros, buenos hierros como el tirazo del 15 y el 16, me he dejado más opciones de birdies, pero he tenido que esperar a los dos últimos hoyos", manifestó.

"Mañana (por el domingo) me adaptaré al tiempo que haya, no tengo preferencias, solo espero que venga más público, que hoy ha estado de diez", subrayó.

Los principales rivales de Otaegui sobre el papel son el danés Jeff Winther y el alemán Matti Schmid, que entregaban tarjetas de siete bajo par para coliderar la clasificación en Sotogrande. Tras Otaegui terminaban el francés de origen coreano Jeong Weon Ko con -11, y el polaco Adrian Meronk, el inglés Richard Manson y el alemán Nick Bachem con -10. Algunos de ellos llevan todo el torneo pululando por la zona noble, sin hacer demasiado ruido.

De los aspirantes al título destaca la ambición de Matti Schmid. Schmid es uno de los jóvenes talentos del golf alemán. Campeón de Europa amateur en 2019 y 2020, se hizo profesional en 2021 una semana después de ser el mejor amateur en el Open Británico. Le bastaron siete apariciones en el DP World Tour para amarrar la tarjeta de la temporada 2022 y logró también su tarjeta del PGA Tour a través del Korn Ferry Tour. El alemán pelea por mantener ambas tarjetas para la temporada que viene.

Adri Arnaus completó una gran vuelta de siete bajo par, la mejor vuelta del día compartida, con la que se colocaba octavo, a cinco golpes de los líderes (-9). El catalán está viendo los resultados de su trabajo para recuperar su mejor nivel de juego. "Desde hace un par de meses siento que voy en la buena dirección. En Carnoustie hice un gran resultado. Ojalá todo fuera de un día para otro, pero hay veces en las que tienes que seguir picando piedra y en eso estamos".

La última jornada se adelanta

Salvo el vendaval del jueves, este Andalucía Masters está salvando bien las adversidades meteorológicas, pero parece que para este domingo por la tarde se avecinan tormentas en el Campo de Gibraltar. Por eso, el DP World Tour ha decidido adelantar los horarios de salida de la última jornada, comprimiéndolos entre las 8:40 y las 10:30 de la mañana, tanto por el tee del 1 como del 10.

Así pues, el partido estelar saldrá al recorrido del Real Club de Golf Sotogrande a las 10:30 por el tee del 1, y estará formado por los dos líderes, Jeff Winther y Matti Schmid, acompañados por el defensor del título y favorito del público, Adrián Otaegui.

La clasificación y los resultados en directo pueden seguirse aquí.