Adrián Otaegui se lanza a la reconquista de Sotogrande

Adrián Otaegui quiere repetir en San Roque. El defensor del título del Andalucía Masters de golf se refrendó este viernes en la segunda jornada como candidato a la victoria en la novena edición del torneo del DP World Tour, la primera en el Real Club de Sotogrande. Muchos españoles se quedaron fuera del corte, entre ellos, el anfitrión Álvaro Quirós.

Otaegui dio un paso más hacia su gran objetivo y se encaramó a la cabeza de la clasificación. Con una vuelta de 69 golpes (-3) empató en el liderato con el sudafricano Louis de Jager y el francés de origen coreano Jeong Wean Ko (-9).

El jugador vasco de San Sebastián tiraba de paciencia para completar una vuelta en la que, pese al excelente nivel de juego, los birdies se resistían. Comenzó firmando uno en el primer hoyo, pero tuvo que esperar hasta el 16 y 17 para restar más golpes al campo. Entre ellos, un derroche de solidez y mucha calma hasta obtener su recompensa en los últimos hoyos de la vuelta.

Otaegui confirmaba las buenas sensaciones al entregar su tarjeta. "Me he sentido muy cómodo, he jugado muy bien de tee a green, me he ido dejando muchas oportunidades de birdie y he tirado buenos putts".

Al igual que en la primera jornada, el donostiarra no cometía errores y completaba su vuelta sin bogeys. "Hoy (por el viernes) era fácil hacer bogeys, había varios hoyos en la primera vuelta en los que la bandera estaba en el lado en el que venía el viento con lo cual era fácil dejarte un putt un poco largo y si eras goloso, te podías meter en problemas".

La paciencia fue su gran aliada para mantenerse fiel a su estrategia, una actitud que “como todo, se trabaja”, explicaba. "He conseguido mantener la paciencia hablándome en positivo y estando en el presente. Al margen de los putts del 16 y 17, ha sido un buen día de golf".

Está claro que Adrián Otaegui mantiene su romance con Sotogrande. "El campo nos encanta a todos los jugadores, no he escuchado ni medio comentario negativo, está todo el mundo enamorado. Me encanta el campo y me gusta mucho toda la zona".

De cara al fin de semana, Otaegui quiere ir paso a paso, sin pensar demasiado en la victoria del año pasado. "Hay que centrarse en el presente, ir hoyo a hoyo todo el fin de semana, hay que estar en el presente".

El corte de los 65 primeros clasificados y empatados quedó en -1. Entre ellos se encuentran Nacho Elvira (-4), Rafa Cabrera Bello (-3), Adri Arnaus (-2), Jorge Campillo (-2) y Alfredo García Heredia (-1).

Entre los jugadores internacionales de los que podrán disfrutar los aficionados que se acerquen al Real Club de Golf Sotogrande esta semana o sigan el torneo por televisión está la práctica totalidad de sus primeros espadas, como los estadounidenses Wyndham Clark (-2) y Matt Kuchar (-1), el neozelandés Ryan Fox (-2), el escocés Robert MacIntyre (-2), el italiano Francesco Molinari (-1), y el danés Thomas Björn (-1).

La clasificación y los resultados en directo pueden seguirse aquí.