Nene Montero: "Este equipo siempre se entrega y da la cara al máximo"

Nene Montero, entrenador del Xerez CD, terminó el encuentro tan orgulloso de la casta y el empuje mostrados por su equipo para ganar a Los Barrios como enfadado por la expulsión de Amin por dos amarillas infantiles, especialmente la segunda en el minuto 66.

–¿Cómo analiza el triunfo?

–Hemos sacado adelante un encuentro complicado porque nos enfrentábamos a un buen rival, que había perdido sólo un partido de los últimos veintitrés creo recordar y que llevaba catorce jornadas sin perder. La primera parte no me gustó nada, tiramos poco a puerta con el viento a favor, no echamos la pelota abajo. Entré al descanso muy enfado, como nunca lo había hecho, hasta me quedé afónico. Les explique que íbamos a sufrir todo lo que no habíamos hecho. De todos modos, la gente pelea, se entrega y tiene una capacidad de sacrificio enorme. Podemos ser mejores o peores pero damos la cara siempre y al máximo. Ya dije que nos íbamos a dejar el alma en los partidos que restan y es lo que hemos hecho.

–¿Qué se le pasó por la cabeza cuando fue expulsado Amin?

–Mejor me lo callo y me tranquilizo. Todos sabéis lo impulsivo que soy. El que diga que se juega con diez mejor que con once, que venga y me lo explique, se nota. Lo tengo que hablar con él a nivel interno. Duele pero fuimos valientes, recompusimos el equipo ante la adversidad, trabajó bien defensivamente y al final ganamos. De todos modos, esa acción es grave, nos pudo costar el partido.

–¿Cómo vio la jugada?

–Fue una acción incomprensible, es algo que un jugador no puede hacer. Tiene 20 años y hay que reeducarle deportivamente. En caliente, cuando ha terminado el partido, no he querido decirle nada porque me conozco pero lo hablaremos.

–¿Qué destaca de su equipo en esta victoria agónica?

–La capacidad de sacrificio. Planteamos el partido para ganar y todos los cambios fueron encaminados para conseguir ese objetivo. Hasta con un jugador menos arriesgamos, nos fuimos al ataque y llegó esa suerte o yo lo llamaría acierto de hacer el gol. El equipo va a más, físicamente anda bien. Tenemos problemas con los entrenamientos y con la hora pero como ya estamos acostumbrados, podemos con todo. Creo que vamos a llegar a la recta final de Liga más frescos y descansados que otros equipos.

"No va a ser la única racha positiva que cortemos si continuamos trabajando de esta forma"

–¿Un triunfo de este tipo vale algo más que tres puntos?

–Sí, tanto por la forma en la que se ha producido como por el rival al que hemos derrotado. Llevaba una racha impresionante de partidos sin perder y se la hemos cortado. No es fácil pero ya digo que no va a ser la única racha que cortemos si seguimos trabajando y peleando igual que ante Los Barrios. Así, podemos ganar más partidos, estamos concienciados para conseguirlo. Queremos ganar partidos y a ver qué conseguimos.

–¿Espera que estos tres puntos supongan el punto de inflexión que tanto desean?

–Quiero pensar que sí. Siempre he dicho que los últimos doce partidos iban a ser decisivos. Me voy a adelantar en dos jornadas, ya hemos ganado un partido y quedan trece. En esos encuentros puede pasar de todo pero vamos a ir a por todos.

–Ha recuperado a Carlos Sanjuán y David ha vuelto marcar...

–Eso es importantísimo para mí, que todos tengan claro que siempre van a tener opciones. Teníamos la notable baja de Dani en la defensa y Raúl tuvo que jugar toda la segunda parte con una contractura. No quiero más lesiones. Quería dar minutos a Ezequiel pero con lo que estaba haciendo Piñero hubiese sido un crimen por mi parte quitarle. Con diez, no quise tocar nada.