Misión: salvar a David Robador

La Real Balompédica Linense está convencida de que tiene opciones de que prospere el recurso que ha interpuesto contra la expulsión del meta David Robador, que se produjo una vez finalizado el encuentro del domingo con el Sevilla Atlético. El club sostiene que el portero no lanzó el esférico contra el árbitro, sino que lo empujó hacia adelante en señal de decepción. De hecho, la protesta de los albinegros subraya que el almeriense Francisco José Fernández se encontraba de espalda al cancerbero cuando se produjo ese hecho y que, por añadidura, no podía saber cuál era su intención. El guardavallas, por su parte, se confiesa desolado. "No he podido pegar ojo ni disfrutar del debut, parece una pesadilla", aseguraba ayer.

La Balona ha elevado un recurso que trata de impedir la sanción al meta David Robador, o al menos de minimizar los daños de la expulsión de que fue objeto el domingo. El club -que adjunta las imágenes de lo que sucedió al término de la contienda- hace especial hincapié en que cuando Robador [mirando al suelo] golpea el esférico lo hace con su pierna izquierda a pesar de ser diestro. Parece obvio que si alguien pretende agredir a otro con la pelota, la impacta con su pierna buena.

Cualquiera que vea el vídeo sabe que no quise darle al árbitro, esto parece una pesadilla"

Además, el club subraya que el árbitro estaba de espalda al portero, señalando el túnel de vestuarios y decretando el final de la contienda. Por lo tanto difícilmente podía apreciar la intencionalidad de Robador, a pesar de que la recalca en el acta, como ayer explicó Europa Sur.

Robador participó en la sesión matinal con cara de enorme preocupación. Al término del mismo fue tajante: "Jamás he querido pegarle un balonazo ni al árbitro ni a nadie y de hecho jamás me habían enseñado una tarjeta roja. Lo único que hice fue quitarme el balón de encima por la rabia con tan mala suerte que le pegó al árbitro, de verdad que no sé cómo puede decir que es intencionado cuando puedo garantizar que es mentira".

"¿En qué cabeza cabe que sabiendo que Javi Montoya puede tener una lesión más o menos grave y que yo soy el único portero de la plantilla voy a hacer algo así?", se pregunta.

"Cualquiera que vea las imágenes… yo, portero y diestro, le pego un punterazo con la izquierda y acierto con el árbitro a treinta metros", reflexiona.

"Si eso fuese así o a partir de ahora tendría que jugar de delantero o comprar el Euromillón, porque seguro que me iba a tocar", insiste.

"Yo sé que no va a ser fácil que prospere el recurso, pero el informador arbitral, al que le enseñaron las imágenes, fue el primero que invitó al club a reclamar, así que supongo que alguna posibilidad sí que hay, aunque como todo dependerá de la gente que lo juzgue", reflexiona.

David Robador pasa casi de puntillas por su brillantísima actuación en el debut en competición oficial con la Balompédica. "Claro que estoy contento, porque no es fácil entrar en un partido y hacerlo bien, pero me fui a casa destrozado", lamenta.

"Es que la portería es muy ingrata, porque solo juega uno y lo estaba haciendo Javi, pero desgraciadamente se lesiona y es muy oportunidad y todo se puede ir al traste con esto de la roja", insiste.

"Es que no he pensado ni en lo que sucedió durante el partido, no he podido ni dormir porque solo pienso en lo que pueda decidir el Comité", acaba.