Medalla de bronce para el Seúl Gym Hércules en el Campeonato de Andalucía senior

Cristina Calderón, del Seúl Gym Hércules, se ha colgado una medalla en el Campeonato de Andalucía senior de taekwondo, que se ha celebrado en Baza (Granada), donde el Lee Do Kwan también ha estado representado por un deportista.

La algecireña Cristián Calderón se hizo con la medalla de bronce para el Seúl Gym Hércules de Algeciras en la categoría +73 kilos.

José Antonio Aguilar, del Lee Do Kwan de Algeciras, no tuvo fortuna en la categoría de -68 kilos y cayó eliminado en la primera ronda. Ganó el primer asalto de su combate, pero no pudo mantener esa tendencia en los dos siguientes asaltos.