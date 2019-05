Mario Pérez no se rinde. El capitán de la Unión Deportiva Los Barrios ha anunciado que seguirá jugando la próxima temporada tras conocer este jueves que el Comité de Apelación ratificó su dura sanción de trece partidos por la expulsión en Chapín la penúltima jornada liguera. El club de la Villa afirmó que "estudia recurrir al Tribunal Administrativo del Deporte, el máximo órgano regulador".

Mario no quiere irse por la puerta de atrás. El experimentado futbolista explicó en una carta abierta a los aficionados los motivos por los que continuará ligado al fútbol, una de sus grandes pasiones: "Después de esta demoledora noticia y tras unas semanas meditando sobre mi futuro, he decidido seguir jugando aunque creo que lo más fácil hubiera sido retirarme", comienza.

"Pero lo hago por varias razones. La primera es que quiero volver a demostrar que el fútbol como la vida es para luchadores y que el viento no sopla siempre a favor", sostiene. "La segunda es que nadie me va a quitar la ilusión de seguir jugando y hacer lo que más me gusta", agrega. "Y la tercera, y más importante, es que me retiraré como y cuando yo decida. No cuando ellos quieran por muchas puertas que me abran", sentencia Mario.

"Así que volveré más fuerte que nunca, ya sea en la UD Los Barrios o en cualquier otro club", remató el todavía jugador gualdiverde, que mostró su agradecimiento por "todo el cariño recibido" y por los que "confiaron en mí siempre". "Nos vemos en el verde", promete.

En efecto, el Comité de Apelación de la RFEF desestimó el recurso presentado por la UD Los Barrios sobre el caso Mario. El organismo mantiene la sanción impuesta por el Comité de Competición de la Real Federación Andaluza de Fútbol de trece partidos (Mario ya cumplió uno en el derbi ante el Algeciras).

El club barreño señala que "a pesar del error de tipificación de la sanción por un partido de suspensión que reconoce el propio comité, subsanan el error del Comité Andaluz desde la RFEF y no le quitan ningún partido a pesar de redactar erróneamente el artículo sobre la sanción impuesta al capitán gualdiverde".