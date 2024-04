El algecireño Domingo Luis estará en la exhibición de balonmano-playa de los Juegos Olímpicos de París

El balonmanista algecireño Domingo Luis es uno de los cinco españoles convocado por la Federación Internacional de Balonmano (IHF por sus iniciales en inglés) para que forme parte de uno de los tres equipos All-Star que tomarán parte en la exhibición de balonmano-playa que dicho organismo organizará en el marco de los Juegos de París, después de que en 2020 el Comité Olímpico Internacional anunciase que dicha modalidad deportiva no se incorporaba a su programa competitivo, al menos en 2024.

La IHF ha convocado a 64 deportistas (32 hombres y 32 mujeres) de 18 países, quienes competirán con los equipos masculino y femenino de Franciaen la denominada Beach Handball Showcase, que se desarrollará entre el 27 y el 29 de julio en la Casa del Balonmano, nombre que recibe la sede de la Federación Francesa de Balonmano, y que se ubica en la pequeña localidad de Créteil, próxima a París.

Entre los seleccionados hay cinco españoles. Dos integrantes de Los Hispanos de la Arena (denominación que recibe el equipo nacional masculino) como son Domingo Jesús Luis Mosquera y Hagi Touré. Y tres Guerreras de la Arena como son Patricia Encinas, Jimena Laguna y Asunción Batista. España es, de hecho, el tercer país más representado en esta selecta lista, solamente superado por Brasil (8) y Alemania (6).

El objetivo no es otro que poner el foco en el balonmano-playa, para intentar que en un futuro no muy lejano sea aceptado como modalidad olímpica de pleno derecho.

En esa relación destaca especialmente la figura de Domingo Luis, que en pista compite como lateral y extremo derecho el Bada Huesca de la Liga Asobal y en esta otra suerte, con el BM Playa Algeciras. Su presencia en París se suma a la más que probable de otra balonmanista gestada en la cantera de Algeciras, Jénnifer Gutiérrez, que competirá con la selección femenina de pista (Las Guerreras).

Domingo Luis se forjó en la fértil cantera del BM Ciudad de Algeciras, del que dio el salto al BM Córdoba en Plata y al al Teucro en Asobal antes de desembarcar en el Bada Huesca, al que arribó en 2020 y donde permanece como uno de los jugadores más queridos por la afición. En noviembre de 2021 sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, una lesión que dejó atrás con un trabajo ejemplar.

En balonmano-playa siempre ha defendido los intereses del conjunto algecireño. Desde los 16 años empezó a entrar en la dinámica de los combinados nacionales, participando con las escuadras de formación en Europeos, Mundiales y en los denominados Juegos Olímpicos de la Juventud.

En 2019 se incorporó a Los Guerreros de la Arena, en los que, como es obvio salvo en su periodo de rehabilitación, ha sido pieza fundamental. Con el equipo nacional absoluto se colgó el oro en los Europa Games y la plata en los ANOC World Beach Games, las olimpiadas oficiosas de este deporte, que se celebraron en Catar. En aquella selección estaban el también algecireño Gonzalo Cervera y el portero cordobés Ramón Fuentes, que militaba en el BM Playa Algeciras.

Después de eso ha disputado dos Campeonatos de Europa y unos Juegos Europeos (competiciones con formatos diferentes). En estos últimos España levantó el título de campeón.

“La llamada para esta exhibición en los Juegos Olímpicos ha sido toda una sorpresa”, confiesa el jugador, envuelto aún en las exigencias de la competición liguera en tierras aragonesas. “Yo tenía entendido de que no iba a haber ninguna actividad de balonmano playa en los Juegos y de un día para otro me llamó un representante de la IHF para decirme que estaba en la convocatoria y tengo que reconocer que me emocioné”.

“El sueño ahora es poder participar con la selección española en unos Juegos Olímpicos y más en el caso de los que jugamos al balonmano-playa, que estamos participando de estos inicios”, agrega el primera línea de Algeciras. “He tenido la fortuna de vivir muchos torneos con el balonmano-playa, pero la guinda sería estar en unos Juegos Olímpicos... sería el culmen de la carrera deportiva”.

“Por supuesto que espero que llegue ese día y si no puedo ser partícipe porque tarde demasiado, al menos tener la satisfacción de que habré aportado mi granito de arena para que otros puedan disfrutar de que esta modalidad sea olimpica”, apostilla.

A pesar de competir al máximo nivel, Domingo Luis consigue ver cada fin de semana los encuentros del equipo de Primera Nacional del que sigue siendo su equipo, el Ciudad de Algeciras. “Mantengo mucho contacto con varios de los jugadores, que son amigos míos, y con Pedro Soria [en referencia al presidente], con el que también tengo una excelente relación y siempre estoy al tanto de lo que sucede allí”.

“La pena es que ese club no tiene el reconocimiento que se merece, aunque por desgracia es algo que le sucede al balonmano en casi todas partes”, lamenta.

“Somos un club, y digo somos porque me siento parte de él, con una cantera increíble, que movenos a muchísimos niños y niñas, que hacemos muchísimas actividades para ellos y que por el contrario no recibimos la recompensa en forma de ayudas por parte de las instituciones”, recalca. “Dentro de Algeciras el de balonmano es uno de los grandes clubes que hay y si tiene carencias es porque no recibe el respaldo que se merece”.